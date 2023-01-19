快訊

在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

中職／再添猛將！林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

獨／長官一聲令下 新竹基層醫護嘆：被迫取消春節行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政界紛恢復走春拜年 蔡英文初二、賴清德初四台中參拜

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲游振昇陳宏睿／台中即時報導

新春年節，政界人士也紛紛至地方走春、發送新春小禮。蔡英文總統初二、副總統賴清德初四，將至台中各地宮廟參拜；前總統馬英九初四也將到大甲鎮瀾宮參拜，發放新春小物；台中市長盧秀燕初一、初二也安排宮廟行程，發放「市長紅包」，與民眾一同迎新春，「錢兔似錦」。

疫情時期，政治人物也暫停於春節期間，至宮廟走春、發放新春小禮行程，如今疫情趨緩，逐漸回歸正常生活，各政治人物也再排定走春行程，與民眾喜迎兔年。

今年新春，將有不少政治人物至台中走春；綠營網路社團紛紛指出，蔡英文總統將於大年初二，下午4時至豐原慈濟宮參拜，並發放福袋。

新任民進黨主席、副總統賴清德大年初四，上午9時至南屯萬和宮、10時萬春宮、11時元保宮、13時至太平慈興宮等廟走春參香，並發送福袋。

前總統馬英九大年初四，也將至大甲鎮瀾宮、大雅永興宮及后里中社花市走春，向民眾拜年、發放新春小物紅包袋。國民黨主席朱立倫也將於大年初八(29日)中午，至潮港城參加新移民團拜餐會。

順利連任的台中市長盧秀燕，則擇於初一、初二至宮廟走春、向民眾拜年發送「錢兔似錦」小紅包。立法院副院長蔡其昌自除夕至初二，走春行程馬不停蹄，海線、市區跑透透，也發送「玉兔迎春」幸福小紅包，助台中市民新年「鴻兔大展」，平安幸福。

前總統馬英九將於年初四，至台中走春參拜，發送新春小物。圖／馬英九辦公室提供
前總統馬英九將於年初四，至台中走春參拜，發送新春小物。圖／馬英九辦公室提供
立法院副院長蔡其昌自除夕至年初二，走春行程馬不停蹄，海線、市區跑透透，也發送「玉兔迎春」幸福小紅包。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌自除夕至年初二，走春行程馬不停蹄，海線、市區跑透透，也發送「玉兔迎春」幸福小紅包。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市長盧秀燕，擇於初一、初二至宮廟走春、向民眾拜年發送「錢兔似錦」小紅包。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕，擇於初一、初二至宮廟走春、向民眾拜年發送「錢兔似錦」小紅包。圖／台中市政府提供

台中市長 馬英九 紅包

延伸閱讀

2024侯友宜民調遭賴清德超車 郭正亮：若不表態民調恐繼續跌

沈富雄喻賴清德是「嘉慶和道光」 直言：若不下狠手 2024無望

賴清德就任黨主席 柯建銘憶立院往事：鳴槍起跑了

【即時短評】無聲副總統+挽袖黨主席 蔡賴互信大考驗

相關新聞

春節連假彰化元清觀拜天公 過七星橋乞平安龜賞看桌

春節期間，很多信眾都會「拜天公」祈福，彰化市元清觀（俗稱天公壇）是全台唯一以「觀」為名的國定古蹟，香火鼎盛，是「拜天公」...

LaLaport試營運迎接春節假期 中市府壓力測試疏解車潮

台中市東區三井LaLaport南館昨進入試營運第2天，持續吸引人潮，迎接第一個假日，交通局沙盤推演，要求業者規劃2處替代...

政界紛恢復走春拜年 蔡英文初二、賴清德初四台中參拜

新春年節，政界人士也紛紛至地方走春、發送新春小禮。蔡英文總統初二、副總統賴清德初四，將至台中各地宮廟參拜；前總統馬英九初...

台中豐原轉運中心「運轉城市」今亮相 山城新打卡熱點

豐原轉運中心今揭幕公共藝術「運轉城市」，由在地藝術家操刀，作品將城市喻為樹冠層，成為南來北往乘客吸睛的亮點。台中市交通局...

彰化線西義安宮燈籠點燈 千顆燈籠海場面壯觀

農曆過年前，彰化線西義安宮今年首度邀來地方學生彩繪燈籠，日前1300多顆燈籠已掛在廟前廣場，夜晚點亮整個義安宮，也吸引前...

台中計程車新春費率 1月20至29日每趟加碼50元

台中市交通局指出，計程車春節期間費率循例加收費用，今年1月20日(小年夜)起至1月29日(大年初八)止，計程車一律啟用「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。