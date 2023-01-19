政界紛恢復走春拜年 蔡英文初二、賴清德初四台中參拜

新春年節，政界人士也紛紛至地方走春、發送新春小禮。蔡英文總統初二、副總統賴清德初四，將至台中各地宮廟參拜；前總統馬英九初四也將到大甲鎮瀾宮參拜，發放新春小物；台中市長盧秀燕初一、初二也安排宮廟行程，發放「市長紅包」，與民眾一同迎新春，「錢兔似錦」。

疫情時期，政治人物也暫停於春節期間，至宮廟走春、發放新春小禮行程，如今疫情趨緩，逐漸回歸正常生活，各政治人物也再排定走春行程，與民眾喜迎兔年。

今年新春，將有不少政治人物至台中走春；綠營網路社團紛紛指出，蔡英文總統將於大年初二，下午4時至豐原慈濟宮參拜，並發放福袋。

新任民進黨主席、副總統賴清德大年初四，上午9時至南屯萬和宮、10時萬春宮、11時元保宮、13時至太平慈興宮等廟走春參香，並發送福袋。

前總統馬英九大年初四，也將至大甲鎮瀾宮、大雅永興宮及后里中社花市走春，向民眾拜年、發放新春小物紅包袋。國民黨主席朱立倫也將於大年初八(29日)中午，至潮港城參加新移民團拜餐會。