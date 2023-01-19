台中豐原轉運中心「運轉城市」今亮相 山城新打卡熱點

豐原轉運中心今揭幕公共藝術「運轉城市」，由在地藝術家操刀，作品將城市喻為樹冠層，成為南來北往乘客吸睛的亮點。台中市交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心具備商業機能和公共運輸轉乘、停車多功能，躍升豐原新地標；今統聯客運1617及豐原客運6606等2條國道客運路線進駐啟用，轉乘更添便利。

豐原轉運中心是台中首座完工營運的轉運中心，建物主體具備商業機能和公共運輸轉乘、停車多功能，停車場可提供汽車格301席、機車格849席。

為呈現「風華運轉城市再現」，交通局在豐原轉運中心建置公共藝術，獲選作品為「運轉城市」，由出身豐原在地的藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館人廖沛怡等人設計。

葉昭甫表示，豐原轉運中心的公共藝術「運轉城市」，台中市議員張淨分、邱愛珊、陳清龍、陳本添等人共同舉行揭幕典禮，民眾乘車之餘，可欣賞運轉城市轉動著彼此周邊區域聯繫的軌跡，反映乘車旅客南來北往的光景。

「運轉城市」以「城市切片、運轉交疊」為軸心，藉由豐原串聯潭子、大雅、神岡、后里、東勢、石岡、新社、和平等區域的山線路網，將各區的地貌特色轉化為城市切片，透過轉運中心的吸納吞吐，看到城市風景的轉動，勾勒出未來城市發展、運轉、交流的想像。

作品外觀將城市喻為樹冠層，以「城市堆疊、樹冠棲居」概念，將人們活動的都市融入一片片向上而生的城市景觀。

國道客運今天進駐服務，包含：統聯客運1617(含所屬副線)「返程」(往台北)路線增加停靠「豐原轉運中心」。初期暫時維持豐原西站前的統聯客運店面載客。

另，豐原客運6606「往程」(往台北)路線增加停靠「豐原轉運中心」，維持豐原西站前豐原客運豐原站。

鼓勵民眾搭乘，公路總局即日起到1月29日止，提供「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，包括：國道客運票價優惠、台灣好行路線持電子票證半價優惠，搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運，再享1段票或基本里程免費等。