快訊

在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

中職／再添猛將！林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

獨／長官一聲令下 新竹基層醫護嘆：被迫取消春節行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化線西義安宮燈籠點燈 千顆燈籠海場面壯觀

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化線西義安宮今年舉辦張燈結綵賀新年活動，1300多顆燈籠日前點燈。圖／義安宮提供
彰化線西義安宮今年舉辦張燈結綵賀新年活動，1300多顆燈籠日前點燈。圖／義安宮提供

農曆過年前，彰化線西義安宮今年首度邀來地方學生彩繪燈籠，日前1300多顆燈籠已掛在廟前廣場，夜晚點亮整個義安宮，也吸引前來拍照，廟方指出，現代化社會過年氣氛越來越淡薄，希望「張燈結綵」找回過去熱鬧氣氛。

彰化線西義安宮位於彰化縣線西鄉西隅，傍倚彰濱沿岸早期居民多以出海捕魚，海洋漁業養殖為生，義安宮為地方信仰中心，尤其過年香客來拜拜走春的人潮相當多，廟方指出，今年首度邀請線西國中小、曉陽國小、和美晨光幼兒園等學生一起彩繪燈籠，再派員回收燈籠整理吊掛廟前，形成一片燈籠海，相當壯觀。

廟方指出，今年首度舉辦彩繪燈籠活動，希望促進本地文化深耕及年節節慶文化發揚並結合學校推廣遠離3C，成果展示期間即日起到2月5日元宵節，邀請各地民眾來賞燈。

彰化線西義安宮今年舉辦張燈結綵賀新年活動，1300多顆燈籠掛在廟前廣場，相當壯觀。圖／義安宮提供
彰化線西義安宮今年舉辦張燈結綵賀新年活動，1300多顆燈籠掛在廟前廣場，相當壯觀。圖／義安宮提供
農曆過年前，彰化線西義安宮今年首度邀來地方學生彩繪燈籠，日前130多顆燈籠已掛在廟前廣場。圖／義安宮提供
農曆過年前，彰化線西義安宮今年首度邀來地方學生彩繪燈籠，日前130多顆燈籠已掛在廟前廣場。圖／義安宮提供
彰化線西義安宮今年首度邀來地方學生彩繪燈籠，日前1300多顆燈籠已掛在廟前廣場，相當壯觀。圖／義安宮提供
彰化線西義安宮今年首度邀來地方學生彩繪燈籠，日前1300多顆燈籠已掛在廟前廣場，相當壯觀。圖／義安宮提供

元宵節 幼兒園

延伸閱讀

埔里森林逐燈祭28日登場 日本學生繪燈籠慶友好

名列台灣十大燈會！2023台南「府城普濟燈會」1／16燦爛登場

台南今晚平安消防祈福點燈 2500燈籠照亮夜空

無所事事小海豹迎兔年 穿新衣現身高雄SKM Park

相關新聞

彰化市線東路增設兩處左轉車道 網讚「最棒的年節禮」

彰化市線東路是彰化市通往和美鎮，也是銜接國1與國3的重要道路，在彰草路、彰和路兩處路口常造成塞車，縣府工務處在民眾反映後...

春節連假彰化元清觀拜天公 過七星橋乞平安龜賞看桌

春節期間，很多信眾都會「拜天公」祈福，彰化市元清觀（俗稱天公壇）是全台唯一以「觀」為名的國定古蹟，香火鼎盛，是「拜天公」...

LaLaport試營運迎接春節假期 中市府壓力測試疏解車潮

台中市東區三井LaLaport南館昨進入試營運第2天，持續吸引人潮，迎接第一個假日，交通局沙盤推演，要求業者規劃2處替代...

政界紛恢復走春拜年 蔡英文初二、賴清德初四台中參拜

新春年節，政界人士也紛紛至地方走春、發送新春小禮。蔡英文總統初二、副總統賴清德初四，將至台中各地宮廟參拜；前總統馬英九初...

台中豐原轉運中心「運轉城市」今亮相 山城新打卡熱點

豐原轉運中心今揭幕公共藝術「運轉城市」，由在地藝術家操刀，作品將城市喻為樹冠層，成為南來北往乘客吸睛的亮點。台中市交通局...

彰化線西義安宮燈籠點燈 千顆燈籠海場面壯觀

農曆過年前，彰化線西義安宮今年首度邀來地方學生彩繪燈籠，日前1300多顆燈籠已掛在廟前廣場，夜晚點亮整個義安宮，也吸引前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。