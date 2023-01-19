彰化線西義安宮燈籠點燈 千顆燈籠海場面壯觀

農曆過年前，彰化線西義安宮今年首度邀來地方學生彩繪燈籠，日前1300多顆燈籠已掛在廟前廣場，夜晚點亮整個義安宮，也吸引前來拍照，廟方指出，現代化社會過年氣氛越來越淡薄，希望「張燈結綵」找回過去熱鬧氣氛。

彰化線西義安宮位於彰化縣線西鄉西隅，傍倚彰濱沿岸早期居民多以出海捕魚，海洋漁業養殖為生，義安宮為地方信仰中心，尤其過年香客來拜拜走春的人潮相當多，廟方指出，今年首度邀請線西國中小、曉陽國小、和美晨光幼兒園等學生一起彩繪燈籠，再派員回收燈籠整理吊掛廟前，形成一片燈籠海，相當壯觀。

廟方指出，今年首度舉辦彩繪燈籠活動，希望促進本地文化深耕及年節節慶文化發揚並結合學校推廣遠離3C，成果展示期間即日起到2月5日元宵節，邀請各地民眾來賞燈。