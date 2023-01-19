中市動保處媒合百家業者 春節照顧毛小孩不打烊

將迎春節假期，民眾與家人團聚、四處踏青，家中毛小孩若有寄宿需求、生病需就診，中市動保處已媒合71家動物醫院、53家寵物業者春節10天連假不打烊，讓毛小孩有良好照護，飼主春節免煩惱。

春節喜氣洋洋，民眾總會點燃鞭炮增添喜氣。動保處表示，毛小孩容易被突如其來的鞭炮聲，嚇得四處逃竄，若外出未牽繩、箱籠或其他適當防護措施，造成毛小孩走失甚至受傷；提醒民眾注意毛小孩安全，外出時應適當防護措施。

動保處提醒，若需帶毛小孩就醫，須至市府所核發開業執照的合法動物醫院就診，並請確認診療的獸醫師(佐)，應具有台中市獸醫師(佐)執業執照；寄宿也應至合法寵物店家，確保自身消費權益與毛小孩的健康安全。