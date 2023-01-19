南投縣府和人安合作 弱勢街友今年可住旅館過春節

過年團圓是大家每年最期待的事，但街友卻無法享受圍爐過年氣氛。人安基金會南投平安站這兩天提供的年禮紅包關懷街友，南投縣社勞處也提供友善旅館服務，在公私部門合作下，讓街友春節期間也能住旅館，享受春節熱鬧與溫暖。

南投縣政府與人安基金會南投平安站合作，攜手關心弱勢街友，為了讓街友也能煥然一新迎接新年，這兩天人安基金會志工訪視南投冊列街友致贈年禮紅包，也媒合善士到場捐助熱食及協助夜間義剪，除了禦寒衣物、紅包外，街友也在熱心美容師巧手下，剪掉一頭亂髮，煥然一新迎新年。

南投平安站長蔡柏毅說，寒士吃飽30尾牙活動，感謝善士團體的愛心，讓街友及弱勢家庭都能得到祝福過個好年。走訪縣內列冊街友致贈愛心年禮及500元應急紅包，也有遠從台中、竹山及南投市義工捐助熱食及協助夜間義剪。

這此最特別的是夜間義剪，希望能讓街友在新的一年容光煥發，鼓勵大家以嶄新的樣貌接受生活中的挑戰，共同迎接美好的一年。

南投縣社勞處長林志忠說，全家團聚過春節是大家最期盼的事，對街友卻是遙不可及的夢想，就算過年也只能在街頭或安置機構度過，縣府規畫友善旅館，除了避免寒流期間街友遭逢意外，也幫助他們在春節能夠在安心住在友善旅館，重新感受「家」的溫暖。