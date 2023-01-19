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中市春節期間日受理60件環保陳情 最多陳情「這個問題」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市近3年春節期間民眾陳情環保汙染案件約200至300件之間，主要為環境衛生問題，約佔39%。圖／台中市環保局提供
台中市近3年春節期間民眾陳情環保汙染案件約200至300件之間，主要為環境衛生問題，約佔39%。圖／台中市環保局提供

春節連假將至，民俗活動頻繁，容易發生堆放垃圾、燃放炮竹、祭拜燃燒紙錢、露天燃燒、餐飲油煙及油污等汙染行為。台中市環保局為服務市民，持續於春節期間提供24小時不打烊服務，受理市民陳情各類環保公害案件，為市民守護家園維護生活品質。

環保局統計，近3年春節期間（除夕至初三）民眾陳情環保汙染案件約200至300件之間，平均每日受理件數約60餘件，春節期間工廠多為休息狀態，民眾陳情案件主要為環境衛生問題，約佔39%，其次為噪音汙染及空氣汙染，分別佔37%及21%。

環保局表示，春節期間除持續受理民眾報案，也安排稽查員24小時三班留守輪值，堅守崗位稽查取締；此外，如有接獲重大環保案件，也會即時調度資源及人力，秉持稽查無假期的服務精神，為台中市環境把關。

民眾如有發現環保汙染違規情事，可利用環保局設置的24小時環保報案專線04-23280380、免付費專線0800-066666或撥打1999市民一碼通立即通報，以利環保局掌握稽查時效及提升破案機會，共同為維護環境品質盡一份心力。

台中市環保局春節期間持續受理民眾報案，也安排稽查員24小時三班留守輪值，堅守崗位稽查取締。圖／台中市環保局提供
台中市環保局春節期間持續受理民眾報案，也安排稽查員24小時三班留守輪值，堅守崗位稽查取締。圖／台中市環保局提供

春節 台中市 除夕

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