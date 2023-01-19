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警消春節不打烊 王惠美慰問打氣、王金平郭台銘送紅包

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今晚慰問春節期間執勤警消人員及協勤民力。記者林敬家/攝影
彰化縣府今晚慰問春節期間執勤警消人員及協勤民力。記者林敬家/攝影

農曆春節前，彰化縣長王惠美為替春節期間仍堅守崗位，守護彰化縣民生命財產的警察、消防同仁及協勤民力加油打氣，今晚與副縣長林田富、秘書長陳逸玲及機要秘書陳柏村分四路，同時段前往消防局第一、二、三、四大隊，一起關心全縣消防人員，王惠美表示，感謝消防人員的付出及貢獻，縣府在今年消防預算編列達到1億880萬元，救災裝備器材部分也盡力協助汰舊換新。

王惠美說，基層同仁的聲音她聽到了，有關消防人力的部分，未來預計在3年內將增加70幾位的消防隊員；在廳舍的部分，只要找到適合的場地，也將逐一改善，讓大家能有更好的場域。

義消總隊長黃錢明表示，一年又即將過去，昨晚第一大隊才又經歷火燒工廠的事件，忙了一整夜，隊員們的辛苦，他感同深受，感謝他們長期的用心奉獻，這次每個分隊、中隊、大隊等都有一些慰問金及慰問品，還有全國義消總會長的王金平與總顧問郭台銘給彰化2500份的紅包。新的一年期望災害能夠越來越少，同時消防工作也能夠越做越好。

彰化縣長王惠美今晚慰問春節期間執勤警消人員及協勤民力。記者林敬家/攝影
彰化縣長王惠美今晚慰問春節期間執勤警消人員及協勤民力。記者林敬家/攝影
彰化縣長王惠美今晚慰問春節期間執勤警消人員及協勤民力。記者林敬家/攝影
彰化縣長王惠美今晚慰問春節期間執勤警消人員及協勤民力。記者林敬家/攝影

王惠美 春節

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