台中媽祖國際觀光文化節1月26日起跑 明華園星字戲劇團率先登台

台中市舉辦年度文化盛事「2023台中媽祖國際觀光文化節」即將於春節假期熱鬧起跑，從1月26日至5月21日將有超過20組國內優質團隊接力帶來精彩演出，其中「宮廟風華」系列活動第一場配合新社九庄媽遶境時間，1月26日(大年初五)由明華園星字戲劇團在新社區復盛里鳥銃頭運動廣場率先登場，歡迎民眾與媽祖同行，體驗融合藝術與宗教的文化活動。

文化局副局長施純福表示，媽祖國際觀光文化節舉辦多年，透過藝文表演活動帶領民眾了解媽祖文化，並邀請台中在地傑出團隊及全國優質團隊，安排歌仔戲演出及表演團隊匯演。今年延續「媽祖同行」的主題，邀請民眾跟隨文化節活動，行遍台中媽祖宮廟，了解各地的宗教、藝術和在地文化與內涵。

為讓市民對於媽祖有深入的了解，預計4月底邀請民俗專家林茂賢老師及「寶島神很大」主持人暨知名youtuber「香蕉」王俊傑進行一場「大仙拚小仙」講座，一同分享各宮廟及媽祖的歷史文化。

文化局指出，首場活動於1月26日(大年初五)晚上7時在新社區復盛里鳥銃頭運動廣場辦理，特別邀請明華園星字戲劇團演出，接著2月4日共有3場演出，包含大里杙福興宮邀請十鼓擊樂團、歌手翁鈺鈞和瓊瑢舞蹈團演出；台中樂成宮邀請身聲跨劇場、身聲擊樂團和HOt SHOCk表演；大庄浩天宮邀請無双樂團、金宇園掌中劇團和水管阿民共同匯演，2月5日元宵節在大甲鎮瀾宮邀請齊天藝術團、青年高中表演藝術科、台灣青年舞團及多組知名街頭藝人，南屯萬和宮也邀請明華園日字戲劇團演出，好戲連連、場場精采絕倫。

此外，5月起在北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等也將陸續舉辦活動，由創造焦點、磐宇木偶劇團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等知名團隊帶來精采演出。 台中市舉辦年度文化盛事「2023台中媽祖國際觀光文化節」即將於春節假期熱鬧起跑。圖／台中市政府提供

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