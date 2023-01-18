南投信義10寶媽過勞病故 縣長許淑華親往慰助家屬

信義鄉租屋的張姓女子，因積勞成疾日前過世，身後留下10名子女，縣長許淑華今天前往家中探視，除致贈5萬元慰問金，表達關懷之意，並當場指示縣府社勞處啟動社會救助等單位資源，持續追蹤、協助未成年子女的撫養、就學，家屬母親感謝各界的關心，表示目前各項救助不虞匱乏。

原在信義鄉租屋的張姓女子，前年2月遷至南投縣居住，原四處以綁鐵維生，後至塔塔加管制站擔任顧哨員，去年12月底生產後，今年元月中旬因病過逝，留下10名子女，一度引起社會關注。

縣長許淑華說，據媒體報導，張姓母親兩年前搬到信義鄉工作，因積勞成疾，過往之後，人生坎苛的故事，引起社會關注，經她實地了解情況，公所及社會及勞動處提供基本的生活費用及慰問金，讓家屬生活得到協助，外界這幾天也不斷詢問，想伸出援手，對於各界的關心，家屬也表示感謝。