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豐原轉運中心1月19日起 新增兩條國道客運進駐服務

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
豐原轉運中心1月19日起新增兩條國道客運。圖／交通局提供
豐原轉運中心1月19日起新增兩條國道客運。圖／交通局提供

豐原轉運中心引進29條市區客運路線，明起將新增統聯客運1617及豐原客運6606等2條國道客運路線進駐，停靠第5月台，轉乘更添便利。

交通局表示，豐原轉運中心去年9月9日啟用，整合台鐵、市區客運、汽機車、計程車、ibike等多元運具。

市府規劃周遭客運路線進駐轉運中心，引進29條市區客運路線進駐，南來北往路線多，提高載客流量。

交通局長葉昭甫說，為擴大豐原轉運中心效益，鼓勵並歡迎國道客運業者進駐，市府、國道客運業者及其他相關單位辦理多次協調、現勘，規劃2條國道客運路線進駐服務，民眾可直接在轉運中心轉乘各種運具。

國道客運明天進駐服務，讓春節返鄉或出遊的旅客乘車更便利。統聯客運1617(含所屬副線) 「返程」(往台北)路線增加停靠「豐原轉運中心」。

初期將暫時維持豐原西站前的統聯客運店面載客；豐原客運6606「往程」(往台北)路線增加停靠「豐原轉運中心」，維持豐原西站前豐原客運豐原站，請有搭乘需求的民眾可至交通部公路總局公路客運即時動態資訊網查詢最新路線資訊

國道客運 統聯 春節返鄉

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