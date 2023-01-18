草坪頭4千棵櫻花樹開始綻放 春節後形成櫻梅共開的美景

南投縣信義鄉的草坪頭，以高山烏龍茶著稱，茶園經過20多年的種植櫻花後，4000多棵櫻花樹目前陸續綻放中，加上桃、李、杏花穿插其間，已成為玉山腳下的賞花景點，今年因為氣候的關係，信義鄉公所表示，櫻花季是從明天起開始到3月初，遊客漫步於小徑中，欣賞茶山上桃李爭豔，體驗農村悠閒的生活。

信義鄉長全志堅說，草坪頭玉山茶園面積約50公頃寬廣，過去為提升茶園觀光價值，茶農在園區遍植櫻花、桃李數千顆；每至春節前繁花盛開時節，滿山的台灣原生種緋寒櫻，以及各種不同種類的櫻桃李花，成就景致優美的觀光茶區，目前花況提早盛開以山櫻花為主，今年為邀請全國遊客前來遊玩，入場清潔費調降為每人50元。

全志堅指出，今年信義鄉花季受到閏二月及去年底乾旱少雨的影響，梅花延至上周才大開，目前外坪頂及土場梅園都開始綻放，預估所有梅區的梅花季將在農曆春節時，達到綻放的最高峰，而草坪頭的櫻花季將在農曆年後，形成「櫻梅並存」的美景，除山櫻花外，未來陸續還有富士櫻、吉野櫻、八重櫻及桃、李、杏花都會依次開花。