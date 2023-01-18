彰化去年行人交通事故692人死傷 縣府設行人庇護島、行穿線退縮

彰化縣統計去年1到10月行人交通事故造成692人死傷，且有4成非肇事主因，彰化縣府近兩年針對不合理路口通盤檢討，在道路養護時改善道路、友善行人，目前完成路口行穿線後退共75處，增設行人庇護島計15處，也增設路口導引線避免車輛切西瓜壞習慣危及其他人。

台灣日前被國際評論為「行人交通地獄」，台中本月接連發生公車撞死母嬰、撞傷行人，一連發生行人走斑馬線上被撞飛事故，讓行人交通安全再被討論，根據道安資訊網彰化縣去年1到10月彰化共有724件行人交通事故，造成692人死傷，其中25到65歲有318人、65歲以上266人、0到12歲兒童50人、13到17歲少年有32人、18到24歲年輕人26人。

彰化縣警察局交通隊分析，去年行人交通事故有4成未發現肇事原因，也就是在道路事故中屬被害人，其餘行人違規態樣有17%是穿越道路未注意左右來、14%未依規定走行人穿越道。

工務處長林漢斌說，從2019年透過前瞻基礎建設計畫提升道路品質計畫爭取各鄉鎮市市學區建置人行道，已累計完成長度約40公里，2020到2021年調整合各單位，增設5.1公里人行道並占用人行道排除121處，及養護道路面積達5.2萬平方公尺，今年度起各級道路將通盤檢討路口行人及車流等相關動線，也會檢討車道寬度以符車流順暢及行車安全。

林漢斌也說，近年針對路口行人安全改善有行穿線後退、增設庇護島及路口導引線等方式，行穿線後退可讓轉彎駕駛正焦行穿線，避免視線死角，在車流較大的路口增設行人庇護島，若行人來不及在綠燈結束前走至對面，可在中間停留、受庇護，路口導引線則能指引車輛行駛，改善駕駛跨車道的狀況。