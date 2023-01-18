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台中春節連假視訊問診、給藥、疫苗接種不打烊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市春節期間新冠疫苗服務不打烊，合約院所看這裡。圖／台中市衛生局提供
台中市春節期間新冠疫苗服務不打烊，合約院所看這裡。圖／台中市衛生局提供

今年春節有10天連假，中彰投23家區域級以上醫院．台中21家急救責任醫院春節門診到除夕上午幾乎正常開診，初四後大多恢復門診。台中市春節期間，視訊問診、給藥、疫苗接種不打烊。文心森林公園接種站天天施打疫苗到小年夜，初六重啟。

健保署中區業務組指出，中彰投地區醫院大多在除夕上午仍有門診，除夕下午起至初三停開或部分門診，除夕有四成三西醫診所開診，初四已七成醫院恢復看診，提醒春節假期長、醫療院所多休診，非重病勿跑大醫院急診，先用手機「健保快易通」APP查詢醫療院所開診資訊就醫，以免急診擁塞。

台中市衛生局說，台中市在春節期間，持續提供新冠肺炎視訊門診，除夕有300家提供服務，初一到初三也有約百家提供服務，藥局提供抗病毒藥物約有200家都可領藥。

衛生局指出，新冠疫苗接種服務部份，除夕至初三有149家院所開設186診次，包括預約平台78診次、非平台108診次，提供8050劑，民眾可至預約平台及合約院所預約，另外展站文心森林公園站採隨到隨打，打到小年夜，初六重啟。

衛生局說明，為確保疫苗品質，已要求各衛生所及合約醫療院所今天完成疫苗冷藏設備維護檢核、不斷電系統測試及確認值班緊急聯繫窗口，層層把關就是要讓市民安心打疫苗，健康過好年。

衛生局提醒，春節期間疫苗接種資訊歡迎至衛生局網站( https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist )查詢。

台中市文心森林公園疫苗接種站元旦接種情況。記者趙容萱／攝影
台中市文心森林公園疫苗接種站元旦接種情況。記者趙容萱／攝影
台中市文心森林公園疫苗接種站元旦接種情況。記者趙容萱／攝影
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衛生局 新冠疫苗 除夕

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