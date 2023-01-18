台中春節連假視訊問診、給藥、疫苗接種不打烊

今年春節有10天連假，中彰投23家區域級以上醫院．台中21家急救責任醫院春節門診到除夕上午幾乎正常開診，初四後大多恢復門診。台中市春節期間，視訊問診、給藥、疫苗接種不打烊。文心森林公園接種站天天施打疫苗到小年夜，初六重啟。

健保署中區業務組指出，中彰投地區醫院大多在除夕上午仍有門診，除夕下午起至初三停開或部分門診，除夕有四成三西醫診所開診，初四已七成醫院恢復看診，提醒春節假期長、醫療院所多休診，非重病勿跑大醫院急診，先用手機「健保快易通」APP查詢醫療院所開診資訊就醫，以免急診擁塞。

台中市衛生局說，台中市在春節期間，持續提供新冠肺炎視訊門診，除夕有300家提供服務，初一到初三也有約百家提供服務，藥局提供抗病毒藥物約有200家都可領藥。

衛生局指出，新冠疫苗接種服務部份，除夕至初三有149家院所開設186診次，包括預約平台78診次、非平台108診次，提供8050劑，民眾可至預約平台及合約院所預約，另外展站文心森林公園站採隨到隨打，打到小年夜，初六重啟。

衛生局說明，為確保疫苗品質，已要求各衛生所及合約醫療院所今天完成疫苗冷藏設備維護檢核、不斷電系統測試及確認值班緊急聯繫窗口，層層把關就是要讓市民安心打疫苗，健康過好年。