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台中媽祖國際觀光文化節 年初五明華園打頭陣

中央社／ 台中18日電

2023台中媽祖國際觀光文化節將於26日（大年初五）開跑，台中市文化局今天宣布，開場活動將於新社區復盛里鳥銃頭運動廣場由明華園星字戲劇團演出，活動持續到5月底。

台中市政府文化局上午在市府舉行2023台中媽祖國際觀光文化節宣傳記者會，文化局副局長施純福、節目主持人香蕉王俊傑及各宮廟代表與會，說明今年台中媽祖國際觀光文化節活動從26日（大年初五）登場，持續到5月21日為止，期間有逾20組團隊接力演出。

施純福在會中指出，媽祖國際觀光文化節舉辦多年，透過藝文表演活動帶領民眾了解媽祖文化，並邀請台中在地傑出團隊及全國優質團隊，安排歌仔戲演出及表演團隊匯演；今年延續「媽祖同行」的主題，邀請民眾隨文化節活動，走遍台中媽祖宮廟，了解各地的宗教、藝術、在地文化與內涵。

為了讓台中市民對媽祖有深入了解，施純福說，還邀請民俗專家林茂賢及「寶島神很大」主持人香蕉王俊傑進行一場「大仙拚小仙」講座，一同分享各宮廟及媽祖的歷史文化，歡迎民眾踴躍參加。

首場活動於大年初五（26日）晚上在新社區復盛里鳥銃頭運動廣場由明華園星字戲劇團演出，文化局表示，2月4日則分別在大里杙福興宮、台中樂成宮、大庄浩天宮有十鼓擊樂團、身聲劇場、金宇園掌中劇團的演出；2月5日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮也有團隊表演。

媽祖 團隊 文化局

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