許淑華碩論涉「不當引述」已補正提交 逢甲大學：修正論文比對審查中

南投縣長許淑華碩士論文選前遭檢舉渉抄襲，經逢甲大學審定涉及「不當引述」，須修正論文補送，期限到這學期1月31日止。逢甲大學表示，13日已收到許淑華送交的修正論文，逢甲大學會依相關規定進行論文原創性比對等論文審查程序確認，近日公布審查結果。

去年縣長選舉期間，民進黨指控許淑華論文涉嫌抄襲，許淑華主動申請逢甲大學調查，逢甲大學經兩個月審查，確認論文內容涉及「不當引述」，未達違反學術倫理情節重大程度，要求許淑華在本學期內完成學位論文修正，並送交學校備查。

逢甲大學指出，經營管理學院已在1月13日收到許淑華送交的修正論文，經管院會依照程序，進行學位論文原創性比對等論文審查程序確認，並在1月31日學期結束前完成相關審查後公布結果。