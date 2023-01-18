影／5年愛心不間斷 江啟臣與會計師公會贈千包白米助弱勢
本周就是農曆春節，連續5年，立法委員江啟臣與台灣省會計師公會、台中市會計師公會、台灣新世代關懷協會舉辦「寒冬送暖愛心」活動，今早在東聖宮捐贈1000包，共計2.5噸重白米助山城弱勢戶，受惠單位有棒球隊、信望愛與弱勢學童等，寒冬中讓一頓熱騰騰白米飯溫暖人心。
立法委員江啟臣致詞表示，他和會計師攜手合作邁入第5年，每到春節前夕都有團體來詢問，「可見已經做出口碑」，對地方有極大幫助，尤其在歲末寒冬之際，溫暖了豐原與大山城地區，未來活動將持續下去。
台中市議員吳振嘉說，他出身於基層里長，過去都與江委員合作這項有意義的活動，著實感受到對於基層弱勢族群的重要，他會繼續努力，讓此份溫情傳遞下去。
台中市會計師公會理事長郭聰達說，公會捐贈白米活動已經16年，近年開始與地方民代合作，讓深根基層的民代將物資發送到最需要的弱勢戶手中，持續秉持著「取之於社會、用之於社會」精神，為社會做更多服務。
台灣省會計師公會副理事長朱瓊芳指出，這幾年物價上漲，一包2.5公斤重的白米從100元漲至130元，但對會計師公會而言，他們不只是記帳、查帳，他們願意為社會付出更多，捐款金額逐年提升。
今年受贈單位中新增「信望愛小作所」，信望愛指出，因疫情影響外界捐贈受限，所幸有江委員與會計師公會的幫忙，感受到暖暖愛心。
東勢高工校長周文松校長提到，這次學校獲贈100包白米，將協助棒球隊30多位球員伙食，由於球員多來自艱困家庭，加上練球體力耗損大、食量驚人，100包白米約可食用近2個月，讓小球員無後顧之憂，專注練球。
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