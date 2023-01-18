影／梧棲國小新校舍啟用 盧秀燕和蔡其昌互感謝支持地方建設

台中市梧棲國小新校舍、操場跑道及公共藝術今天舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕和立法院副院長蔡其昌在台中市長選後同台，互相感謝對方支持地方建設。

市長盧秀燕表示，有125年校史的梧棲區梧棲國小校舍因為老舊耐震力不足，市府這幾年挹注大筆經費拆除重建，第一棟樓8700多萬元新建的「樂學樓」前年底已啟用，另以9千多萬元新建B棟教學行政大樓今天舉行啟用典禮， 盧秀燕說要特別感謝蔡其昌副院長向教育部爭取5000多萬元，減輕台中市財政負擔，蔡副院長還加碼爭取送梧棲國小操場整建。

盧秀燕不斷說要感謝蔡副院長支持，她接受媒體訪問完，馬上拉著蔡其昌說：「蔡副院長來講幾句話」，蔡其昌向一旁媒體說「你要問政治議題等一下回，現在先說建設」，蔡其昌轉向盧秀燕笑說：「講政治議題，我們兩個在這裡很怪」。

蔡其昌表示，今天看到梧棲百年學校第二棟校舍啟用，7年多前，他當立委時，梧棲國小校舍柱裂，當時啟動校舍改建，今天啟用第二棟校舍，跑道也需整修，他向體育署爭取1千萬元，讓社區民眾和學生在舒適安全環境下運動休息，他說謝謝盧市長支持，他長期致力在海線老舊學校和危險教室翻修，他從中央爭取預算，也需台中市府配合，預算才能重建校舍，他說建設不分黨派，需要大家共同努力，為學生做事，他再度說「謝謝盧市長支持。」

台中市教育局長蔣偉民與多位民代今天到場，盧秀燕表示，市府另外挹注一億多元新建的西棟大樓最近完成發包，預計民國114年底完工，提供學生更安全舒適的學習環境。

蔣偉民表示，B棟大樓拆除重建工程，市府教育局以9千多萬元打造全新風貌，今天落成啟用，這棟3層樓的建築，延續「樂學樓」以船的造型意象，共有22間教室與行政辦公室，全校師生有更安全、友善的教學環境。

蔣偉民說，市府另外以962萬元經費整建學校操場跑道，加上具特色的公共藝術升旗台，今天一併落成啟用，提供學生及社區民眾一個良好的活動場域。