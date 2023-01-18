影／梧棲國小新校舍啟用 盧秀燕和蔡其昌互感謝支持地方建設
台中市梧棲國小新校舍、操場跑道及公共藝術今天舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕和立法院副院長蔡其昌在台中市長選後同台，互相感謝對方支持地方建設。
市長盧秀燕表示，有125年校史的梧棲區梧棲國小校舍因為老舊耐震力不足，市府這幾年挹注大筆經費拆除重建，第一棟樓8700多萬元新建的「樂學樓」前年底已啟用，另以9千多萬元新建B棟教學行政大樓今天舉行啟用典禮， 盧秀燕說要特別感謝蔡其昌副院長向教育部爭取5000多萬元，減輕台中市財政負擔，蔡副院長還加碼爭取送梧棲國小操場整建。
盧秀燕不斷說要感謝蔡副院長支持，她接受媒體訪問完，馬上拉著蔡其昌說：「蔡副院長來講幾句話」，蔡其昌向一旁媒體說「你要問政治議題等一下回，現在先說建設」，蔡其昌轉向盧秀燕笑說：「講政治議題，我們兩個在這裡很怪」。
蔡其昌表示，今天看到梧棲百年學校第二棟校舍啟用，7年多前，他當立委時，梧棲國小校舍柱裂，當時啟動校舍改建，今天啟用第二棟校舍，跑道也需整修，他向體育署爭取1千萬元，讓社區民眾和學生在舒適安全環境下運動休息，他說謝謝盧市長支持，他長期致力在海線老舊學校和危險教室翻修，他從中央爭取預算，也需台中市府配合，預算才能重建校舍，他說建設不分黨派，需要大家共同努力，為學生做事，他再度說「謝謝盧市長支持。」
台中市教育局長蔣偉民與多位民代今天到場，盧秀燕表示，市府另外挹注一億多元新建的西棟大樓最近完成發包，預計民國114年底完工，提供學生更安全舒適的學習環境。
蔣偉民表示，B棟大樓拆除重建工程，市府教育局以9千多萬元打造全新風貌，今天落成啟用，這棟3層樓的建築，延續「樂學樓」以船的造型意象，共有22間教室與行政辦公室，全校師生有更安全、友善的教學環境。
蔣偉民說，市府另外以962萬元經費整建學校操場跑道，加上具特色的公共藝術升旗台，今天一併落成啟用，提供學生及社區民眾一個良好的活動場域。
蔣偉民表示，梧棲國小西棟教學大樓拆除重建目前完成發包，預計民國114年12月完工，教育局依盧秀燕市長指示針對全市老舊校舍拆除重建及耐震補強挹注經費積極進行， 民國108至111年度經費計35.58億元，兌現讓師生有安全舒適多元教學環境的承諾。
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