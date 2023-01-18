南投大觀「榮興市場」傳落腳這景點 公所證實：有討論

南投草屯大觀市場商圈內的「榮興市場」是地方重要早市，但因土地易主確定5月熄燈，不少民眾盼公部門能協助覓地搬遷，近期傳出將落腳當地懷舊景點「寶島時代村」。對此，草屯鎮公所證實「有討論」，但攤商間意見相左，因此未定論。

草屯榮興市場位在大觀市場商圈內，在地經營逾47年，是當地重要早市，但因原地主去年逝世，相關繼承人協商決定土地不再續租作為市場，去年底就通知承租攤商今年5月底前將收回土地，經營近半世紀的市場要熄燈也引發地方關注。

草屯鎮公所表示，大觀市場商圈是鎮內重要的傳統是零售市場，不少居民習慣取當地選購生鮮蔬果或民生用品，民眾憂心榮興市場熄燈影響日常採買，攤商更擔心生計無以為繼，攤商因此組成自治會與該所、鎮代會等單位商討覓地搬遷事宜。

針對榮興市場可能的遷移地點，公所與榮興市場自治會先前曾有評估碧山路與太平路二段交叉口的公有市場旁露天廣場、草屯農會市區商業用地、博愛路也有一塊私有地及懷舊景點「寶島時代村」等，近期則傳出已拍板落腳於「寶島時代村」。

對此，草屯鎮公所證實「有討論，但未有定論」，公所表示，榮興市場自治會前天有針對遷移地點進行開會，席間熱烈討論「寶島時代村」，但支持與否分成兩派，一邊認為腹地夠大且好停車，另一邊認為離市區太遠，暫無共識，而無定論。