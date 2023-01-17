彰化田中年貨大街開市 15萬抵用券天天送
彰化縣田中鎮年貨大街今天下午1點開市，立刻吸引數以百計民眾前往逛市集，提前享受年節熱鬧氣氛，鎮長蕭淑芬發送千元「獨享券」給鎮公所列冊弱勢獨老，另推出15萬元抵用券大放送，到年貨大街採購就送摸彩券，有機會在元宵晚會抽中iphone手機等好禮。
田中鎮公所第一次舉辦年貨大街，印製3千張抵用券，每張面額50元，每人限領一張。今天鎮長蕭淑芬與鎮民代表會主席曾福傳發送抵用券，明（18日）至20日的中午12點半、下午5點半及21日上午8點和11點，鎮公所都在田中鎮乾德宮廣場每個時段限量發送送抵用券，送完為止。
田中燈會今天下午5點點燈，鎮長蕭淑芬表示，鎮公所這次在非常短促時間內結合乾德宮合辦年貨大街、彩繪燈籠比賽及元宵晚會等春節系列活動，鎮公所關心弱勢獨老，發送千元「獨享券」，鼓勵長者出來走動。
年貨大街今天到20日（星期五）的下午1點到晚間8點，21日除夕為上午8點到下午2點，民眾在年貨大街設攤期間使用抵用券，民眾到年貨大街或員集路店家購買商品，鎮公所加碼送摸彩券，民眾憑券參加2月5日元宵晚會摸彩，有機會摸中iphone手機、電視、平板、小米手環等總價10萬元的摸彩好禮品。
田中燈會的彩繪燈籠比賽線上投票活動今天晚上9點到2月4日晚上21點，分四組競賽，各組取前3名，得獎者也在元宵晚會中領獎。
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