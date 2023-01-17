彰化員林燈節小年夜開燈 限量送兔年生肖銀幣
春節腳步越來越近，彰化縣員林市的員林燈會一連舉辦3年，市公所和市民代表會、工商企業代表今天在員林公園揭開主燈「歡樂兔星球」，本月20日晚上點燈，當晚6點30分準時發放市公所每年限定限量的生肖紀念銀幣，點燈儀式完成後發放福袋，讓民眾祈求兔年「旺兔速利」。
員林市長游振雄、員林市民代表會主席張國良和各鎮代，今天與臺懋實業總經理謝俊傑共同公布今年主燈，為20日（小年夜）至2月5日的2023員林燈會暨元宵節活動揭開序幕。游振雄說，今年員林燈會主題「員林旺兔美（美發音「媠」one-two-three越夜越美麗），主燈區在員林公園，副燈區在百果山休憩區。
交通部觀光局、縣政府補助員林燈會經費，臺懋實業、仕陽實業、艾思妮公司(曼黛瑪璉)贊助兔年提燈與摸彩品，員林中區扶輪社、員榮醫療體系員榮醫院、員林市農會等單位及宮廟共襄盛舉點綴布置花燈，燈會期間每晚7點到9點，主燈區有聲光秀，員林火車站為起點到民權街、光明街、三民街、打石巷有街道光環境。
20日晚間7點點燈儀式，員林市公所邀請民歌手于台煙、日本三線琴藝術家大洞敦史表演，22日至1月29日（大年初一到初八）、2月3日、2月5日晚間7點至9點，在舞台演出的2小時內上網到指定Facebook按讚、打卡即可獲得兌換限量的兔年造型小提燈及精美禮品。
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