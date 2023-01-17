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彰化縣五連霸縣議員涉賄被提公訴但未遭收押 明補宣誓就職

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣本屆縣議員選舉第一選區應選13席，林茂明以6691票排名第十，再度當選本屆縣議員。圖／轉載自林茂明臉書
彰化縣本屆縣議員選舉第一選區應選13席，林茂明以6691票排名第十，再度當選本屆縣議員。圖／轉載自林茂明臉書

彰化縣「五連霸」無黨籍議員林茂明涉犯賄選，今被彰化地檢署提起當選無效之訴，但昨彰化地方法院認為無收押禁見之虞，不但確定明（18）日可補宣誓就職，也能順利和家人圍爐過年。

起訴書指出，林茂明（64歲）去年8月30日登記參選彰化縣第二十屆議員選舉第一選區議員，同年11月4日晚間在競選總部，和吳姓現任助理（66歲）和陳姓前助理（65歲）商議以30萬元買票，當天晚上和7日又在競選總部交付5萬元、13萬元給吳姓助理。

陳姓前助理11月8日、9日藉著發放面紙，詢問選民家戶投票權人數，吳接著1票給500元行賄，總共有薛姓等9人收受並同意投給林茂明。吳在同月11日晚間告訴林茂明已代墊行賄選款項12萬元，林囑咐不知情的張姓妻子拿錢給吳，總計445票，每票500元。

檢方查扣吳的筆記本，確實記載603票，但與陳核對後，僅行賄445票，不過收賄的余姓男子除了4票2千元的買票錢，另外多收1千元買牛奶，還有楊姓男子收12票買票錢，也多收2千元，另有一名陳姓男子收6千元「走路工」之外，還多收1萬元買手機以方便聯繫事宜。

林茂明與吳姓助理、陳姓前助理在檢方偵查時自白，被依違反選罷法起提起公訴，彰化地方法院收到通知，認為林茂明等3人都坦承犯行且罪證明確，已無羈押必要，但限制住居及出境出海8個月，薛男等9人坦承收賄並繳回行賄金額2萬8000元，檢方給予緩起訴一年處分，李女等6人否認收賄，依違反選罷法起被提起公訴。

收賄 議員

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