台中購物節花84萬元買車抽中700萬房子 驚呼「玩真的！」

第4屆台中購物節登錄消費金達358億元，1月5日抽出壓軸麗寶集團贊助好宅，台中北屯區的周小姐幸運中獎，她花84萬元買車，抽中價值約700萬的房子。周小姐說親身經歷「購物節是玩真的！」

周小姐過去3屆均參加台中購物節，可惜沒中獎，直到第四屆台中購物節，先抽中3000元、壓軸又幸運抽中一間房子，她感謝業務員提醒。

周小姐受訪時表示，過去幾屆都與獎項無緣，只能羨慕別人中獎，終於竟中首獎，才相信台中購物節是玩真的！

經發局長張峯源指出，透過大數據分析，本屆台中購物節外縣市民眾消費比例，較第三屆18.25%大幅提升10.19%，達到28.44%。本屆登錄金額358億，近102億來自外縣市民眾。台中購物節舉辦四屆以來，超過16萬人次中獎。