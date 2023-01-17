彰化市三角公園變「曬狗場」王惠美指示精進流浪犬處理

彰化市地價最高的和平路三角公園，最近流浪犬聚集成了曬狗場，有關浪流犬的處理問題，再度引來熱議，彰化縣動物防疫所表示，經強化辦理流浪犬貓TNVR工作，彰化縣是全國遊蕩犬隻數減少最多的縣市，縣長王惠美並在主管會報中，指示流浪犬貓的處理再做精進。

三角公園流浪犬聚集，因周邊車水馬龍，有交通安全疑慮，更影響環境衛生，彰化市公所清潔隊指出，每天派員前往清理時，都會發現飼料，研判是有人餵食，才會吸引流浪犬，為了浪浪好，呼籲民眾不要在當地餵食。三角公園流浪犬聚集問題，也在社群受到熱烈討論，認為有必要做妥善處理。

彰化縣動防所說明，縣府積極辦理流浪犬貓TNVR（即捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗及回置）工作，2019年720隻、2020年1687隻、2021年1906隻、2020年2557隻，已有相當成果。依農委會統計，2018年農委會統計彰化縣遊蕩犬有1萬6473隻，到2020年減為9168隻，一共減了7305隻，減少比率為44%，是全國遊蕩犬隻數減少最多的縣市。

動防所表示，縣政府今年持續加強家犬貓絕育源頭管制工作，針對半野放混種犬貓辦理絕育三合一活動，凡設籍彰化縣並年滿18歲縣民所飼養的混種犬貓都可報名參加，參加活動的混種犬貓，其絕育、狂犬病疫苗注射及寵物登記均為免費。