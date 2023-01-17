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太平蝙蝠洞步道邊坡崩落 中市府斥百萬修復1月啟用
太平蝙蝠洞步道日前受豪大雨影響，導致步道邊坡崩落，既有木棧道損壞，影響遊客行走安全，中市觀旅局斥資674萬元修復，包含岩壁防護措施、木樁駁坎、截水砌石溝、木棧道修復等，去年12月完工，並於今年1月開放使用。
台中太平蝙蝠洞登山步道總長880公尺，延伸步道460公尺，步道更行經百蝠橋休憩區，加上沿途自然生態豐富，步道沿途更可俯瞰澄澈溪谷、裸岩綿延構成峽谷深潭，別具風情，更有座建於半世紀前的古樸水橋，總吸引不少旅人走訪漫步。
但日前受颱風、滯留鋒面等影響，導致步道邊坡崩塌。觀旅局長陳美秀說，崩塌處位於山區，部分機具不易抵達，加上可施作工區空間狹窄、岩壁風化，亦有節理崩落危險，僅能在近90度邊坡施工。
陳美秀表示，此次工程斥資674萬元修復，施作岩壁防護設施、木樁駁坎、截水砌石溝、木棧道修復、平台面板及階梯與護欄更換等，並同時施作坡面鋼索防護工程，去年12月完工，已於今年1月開放使用。
觀旅局表示，近幾年已將蝙蝠洞步道，打造成太平區頗負盛名的遊憩據點，吸引不少民眾踏青遊玩，步道沿途自然生態繽紛多彩，可見昆蟲彩蝶於山間飛舞、台灣獼猴攀爬於山林間，並有潺潺流水的溪澗、空氣中散發著清新的山林芬多精，處處可見原始自然的生態風貌。
觀旅局建議，旅客於蝙蝠洞登山步道踏青健行後，可順道走訪結合歷史與藝術文化的太平買菸場(陳庭詩紀念美術館)及太平古農莊文物館，緬懷往昔民俗風情、鄉土情懷的藝文據點，並感受文青創意美學及深具時代內涵的氛圍。
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