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春節民生物資供應 台中市長盧秀燕：留意貨源與價格穩定

中央社／ 台中17日電

即將過年，台中市長盧秀燕今天表示，春節期間市府服務不打烊，愈近年節，物價可能波動，年前是家庭採買高峰，市府將持續留意貨源與價格穩定，讓市民過好年。

台中市政府今天召開市政會議，盧秀燕在會中指出，過年年關近，台中市場、社福、醫療等各項服務春節不打烊，更加強食安、治安等稽查，要讓市民過好年。

為讓市民安心採買，盧秀燕說，台中市場人員於年節期間提早上班，加大供貨量，並強化相關供貨措施，感謝大家辛勞付出，由於年前是家庭採買高峰，隨年節腳步愈近，價格愈有可能波動，市府將多加留意貨源與價格穩定。

盧秀燕還說，市府積極守護食安，年節期間民眾的飲食更加重要，衛生局年前主動查緝，發現餐飲連鎖店使用過期食材並嚴加取締，市府將繼續努力，增加市民對食安的信心。

農業局長張敬昌指出，台中市7大批發市場，以魚貨、肉品、蔬果、花卉為主，春節前魚貨交易量較去年增加6%，毛豬交易量較去年增加4%，水果交易量較去年增加21%，蔬菜交易量較去年減少18%，花卉交易量較去年減少2%。

張敬昌強調，市府持續掌握貨源、加強人力、輔導共同運銷及分散市場供貨，同時加強交通運輸、運用批發市場通報機制、監控市場等，讓年節期間市場價格及供貨穩定。

經發局長張峯源說明，年前葉菜、雞蛋、豬、牛價格皆漲，水果、泡麵、衛生紙、醬油、洗衣粉、沙拉油及成人奶粉等價格尚穩，多數賣場已陸續響應政府平抑物價政策，設置年節期間平價專區或提供平價商品。

台中市長 盧秀燕 食安

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