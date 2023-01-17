5米高粉紅悠兔汽球升空 豐原水岸花都公園迎新春

好可愛！台中市豐原國小旁水岸花都河岸公園飄著一隻5米高的粉紅色「悠兔」氣球，藍天白雲襯托下，有夠可愛。原來這氣球是市議員陳清龍與台中市繁榮葫蘆墩促進會共同出資製作，在農曆春節陪伴大家迎兔年、慶團圓。

陳清龍表示，他向市府爭取在水岸花都河岸公園設置燈海裝置藝術後，總覺得缺少傳統農曆過年的氣氛，於是他與台中市繁榮葫蘆墩促進會共同出資，製作5米高的粉紅色「悠兔」氣球，現場搭配象徵五福臨門的5隻福兔布偶及美麗絢爛燈海，跟鄉親一起歡喜迎接農曆新年。

氣球製作廠商說，「悠兔」氣球高度5米、寬3.5米，使用安全的氦氣升空，從發想到製作完成花了20天，今天到場花了將近2個小時，才讓氣球順利升空，藍天白雲下的粉紅氣球相當吸睛，晚上在燈海及投射燈襯托下，別有寧靜的美感。