南投魚池鄉春蘭品種應時盛開 街區打造千盞燈籠燈海迎賓

魚池鄉新春盛產「虎頭蘭」花卉，且花期恰與農曆春節重疊，是新春開運花禮的最佳選擇；為推廣新春賞花觀光旅遊，鄉所特別打造千盞燈籠組成的燈海裝置藝術，營造吸引人潮與創造旅遊氛圍，呼籲民眾到魚池，鄉長劉啟帆籲國人別忘採購一盆開運又應景的虎頭蘭盆栽，開心過好年！

鄉長劉啟帆表示，由於氣候環境穩定，溫、溼度適蘭花成長，蘭花是魚池三寶之一，因而栽種出品質及產量穩定的蘭花，虎頭蘭栽培面積約15公頃，主要滿足國內市場，產量佔全國80%，品種及栽種技術傲視全台；國蘭栽培面積約30公頃，以外銷韓國為主，為全國主要產區，產量佔全國四分之一。

目前魚池鄉內蘭園林立，虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等應有盡有，又以東光村花卉區為密集種植區，占全鄉70%，但當地花農不以此為滿足，除每年用心栽種品質最優良的各式蘭花提供民眾選購，更是耗費心思來研發新品種蘭花來豐富台灣的蘭花市場，歡迎遊客可前往一探幽蘭。