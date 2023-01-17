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快查帳戶！南投家長年前先領紅包津貼 最高7000元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
領紅包示意圖。圖／本報資料照
領紅包示意圖。圖／本報資料照

農曆年將屆，南投縣政府考量家長添購孩童年節用品需求，提前在春節前發放2至未滿5歲育兒津貼、5歲至國小前的就學補助金，預計19日前發放完成；今年發放資格放寬，民眾務必留意入帳情形，符合資格未申請者可洽詢各地方公所。

南投縣政府指出，為支持家庭育兒，政府過去即針對有2歲至未滿5歲的家庭發放育兒津貼，依胎次不同發放5000元至7000元不等；另外，5歲至就讀國小前的一般私立幼兒園的幼生，也能申請就學補助每個月5000元至7000元。

但教育新制今年上路，元旦起擴大育兒津貼及就學補助申領對象，取消所得稅率20％的排富規定，就學補助原本僅補助念私立幼兒園的幼生，現在未就讀幼兒園的幼兒也可申請，粗估全縣將有3833人受惠，可望實質減輕家長經濟負擔。

教育處表示，中央規定育兒津貼及就學補助，只要在月底前入帳即可，但縣長許淑華考量家長幫孩子添購年節用品需求，決定提前在春節前發放育兒津貼及就學補助，預計1月19日發放完成，就是希望讓民眾能安心過好年。

教育處長王淑玲說，從上周起就加緊辦理育兒津貼及就學補助發放作業，力求在新春連假前發放完畢，同時提醒家長近期留意入帳情形，而符合申領資格但尚未申請的家長，請記得洽詢幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所，以保障自身權益。

育兒津貼 幼兒園 南投

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