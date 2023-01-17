台中運動成績亮眼 選手獎勵金3800萬春節前入帳

台中市2019年通過「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，兩年後修法獎金加碼。市長盧秀燕今在市政會議宣布，台中各項運動賽事近年表現亮眼，要求運動局積極趕辦撥付新年度的培訓獎助金，總獎金約3801萬將在春節前入帳，讓選手教練過好年。

台中近年運動成績傲人，2019年起連續兩屆全運會，均獲頒全國第三名行政院長獎，創縣市合併以來最優成績，在男子籃球與電子競技兩個項目更創紀錄勇奪全國第一。

運動局表示，市府積極優化推動獎勵，凡設籍台中市的選手，參加全國運動會獲得前三名者，獎助金均一併提高，並一次發給一年度的獎助金至下屆同項賽會為止。獎助金包括個人金牌從原本的每月1萬2000元提高至2萬、銀牌從4000元提高至1萬、銅牌從2000元提高至8000元；團體金牌從每人每月8000元提高至12000元、銀牌從2000元提高至8000元、銅牌從1000元提高到6000元。

盧秀燕說，110年全運會獲得金、銀、銅牌選手的培訓獎助金，總獎金約3801萬元已趕在春節前全數撥付，符合資格每月獎金最高2萬元，並採一次發給一整年度方式。

運動局說明，今年全國運動會將在10月舉行，為積極備戰賽事，運動局已從去年起陸續召開相關代表隊研商會議，期盼台中市全體運動選手再度於今年全國運動會大放異彩，市府將持續支持選手訓練與參賽，深耕台中運動發展。