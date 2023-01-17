小家電也有故事！中市「家電診所」修復率8成

台中市政府環境保護局「家電診所」，去年受理2783件，修復率達8成，透過維修師傅駐點服務簡易維修及互動，教導民眾排除家電的簡易故障問題，有民眾不捨陪伴多年的家電，盡力搶救，小家電背後也有故事。

「家電診所」位在北屯區的「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」，設置收領件窗口。環保局長陳宏益說，去年小家電檢修數量共2783件，修復2358件，修復率達84.73%。

陳宏益表示，從2011年營運至今收件2萬多件，延長家電壽命，有效減少約160公噸碳排放量，相當於省下31.4萬度電，為市民荷包省約3100萬元，減少垃圾量且資源再利用。

家電診所師傅說，之前有人拿電扇送來家電診所，因電扇已陪伴他10幾年，壞掉了還捨不得買新的，希望家電診所能幫忙修復。但師傅們盡最大努力仍無力回天，事後民眾仍感謝幫忙，還說「我家電扇也盡力了」。

環保局表示，家電診所受理維修項目包括電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋及電子鍋、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機、快煮壺等，每件酌收50元工本費，更換特殊材料費另計，評估診斷可修復者，會以電話向民眾約定領回時間。收件、領件位在北屯區環中東路二段333號的「寶之林廢棄家具再生中心」及北區區中平路978號的「清淨園區」，周一、二、四、六受理。