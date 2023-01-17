拿手術刀也能寫一手好春聯 彰化秀傳醫院辦春節揮毫兼做衛教

彰化秀傳醫院今天恢復舉辦因疫情停辦3年的春節揮毫活動，由院長黃士維帶領院內的醫師和書法老師王柏勳、林瑛瑛現場揮毫，提供限量500份春聯給就醫民眾免費索取，秀傳醫院也不忘做衛教，提醒今年過年期間氣溫驟降，民眾注意保暖，也不要暴飲暴飲，要多運動。

秀傳醫院院長黃士維說，從除夕（1月21日）起到初三（1月24日），彰化秀傳醫院會提供刮刮樂，讓就醫民眾試試手氣，贈送健康衛教小禮物、兔年吉祥祝福話等，希望在春節期間送上祝福。

黃士維提醒民眾，今年過年期間氣溫驟降，許多民眾喝酒、打牌、熬夜要特別注意，尤其是有心血管病史的民眾，身體不舒服要盡快就醫，以避免發生腦中風或心肌梗塞的憾事，還有慢性病的民眾也一定要準時服用藥物，切勿玩樂過頭而忘記用藥。

黃士維表示，過年期間也要多運動、補水分、多吃青菜，減少油脂、高鹽、甜食的攝取，久坐時，要記得每小時起身動一動，並注意頭部、頸部做好保暖，避免血管因溫差大而產生危險。