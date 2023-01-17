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立委年前勤拜年送春聯 台中市場、夜市已嗅到選戰味

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日、大肚、龍井區的立委林靜儀揹著擴音機，到大肚和龍津夜市向攤商和市民拜年。圖／取自林靜儀臉書
台中市烏日、大肚、龍井區的立委林靜儀揹著擴音機，到大肚和龍津夜市向攤商和市民拜年。圖／取自林靜儀臉書

春節將屆，離下屆立委選舉不到一年，台中市幾位現任立法委員和仍想一拚的前立委顏寬恒都把握年前時間，到市場提前向民眾過年，細心的民眾已嗅到選舉氣氛。

昨天晚上天氣變冷，但烏日、大肚、龍井區的立委林靜儀仍揹著擴音機，到大肚夜市和龍津夜市向攤商和市民拜年，許多人都主動和她打招呼，還有人向她說「會選妳的啦！」「要顧好身體喔！」

林靜儀上午說，事實上她從去年1月6日當選後，就已經在為下屆立委準備，因為畢竟她只有兩年的時間，因此得抓緊時間做事，以及多跟民眾接觸。但是，因為立院工作忙，若有未盡之處，希望民眾諒解。

顏寬恒上午未接電話，但幕僚說，他龍井、大肚、烏日和霧峰等地的市場都已跑過一圈，除了趁著年前向民眾拜年、發送春聯，也的確是預做準備，至於未來如何，則再做打算。

何欣純昨晚一口氣跑了大里地區10個守望相助隊，發紅包袋並祝隊員們新春愉快。她在臉書上留下自己不斷奔跑的背影，說自己是「跑跑阿純」她在行程中和民眾合影，還擺出不同姿勢，帶來不少輕鬆氣氛。

立委何欣純（右四）昨晚一口氣跑了大里地區10個守望相助隊，和民眾合影，還擺出不同姿勢，帶來不少輕鬆氣氛。圖／取自何欣純臉書
立委何欣純（右四）昨晚一口氣跑了大里地區10個守望相助隊，和民眾合影，還擺出不同姿勢，帶來不少輕鬆氣氛。圖／取自何欣純臉書
前立委顏寬恒幕僚說，他已把龍井、大肚、烏日和霧峰等地的市場都已跑過一圈。圖／取自顏寬恒臉書
前立委顏寬恒幕僚說，他已把龍井、大肚、烏日和霧峰等地的市場都已跑過一圈。圖／取自顏寬恒臉書

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