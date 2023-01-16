快訊

想挽救哈利人生！ 傳查理三世願砸逾15億「要梅根放手」

曾建議與中共談「政治制度性」安排 連戰遭馬英九3原則婉拒

南投苦命媽媽產後病逝遺10子女 員警結合慈善團體伸援手

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
苦命媽媽產後病逝遺10子女，南投信義鄉員警結合慈善團體伸援手，圖／南投信義分局提供
苦命媽媽產後病逝遺10子女，南投信義鄉員警結合慈善團體伸援手，圖／南投信義分局提供

在信義鄉租屋的45歲張姓女子去年12月生產，今年1月6日肺炎過世，一家陷入困頓，10名子女分由母親及前男友照顧，由於張女母親年紀大，經濟也不佳，當地員警結合慈善團體伸援手。

南投信義分局表示，張女原本住在高雄市梅山鄉，因高雄生活發生困難，三年前全家至南投縣信義鄉找工作，平時打零工維生，由於工作不穩定，生活困窘。

警方指出，張女婚姻生活不順遂，與丈夫離婚後，上月生育後未妥善休養，迫於生活重擔仍繼續工作致積勞成疾，不久即病逝，張女過世後小孩僅剩張女母親照顧撫養，張女母親已年邁，身體健康及經濟狀況亦不佳，亟需社會大眾幫助。

東埔所所長林端吉緊急聯繫「慈悲功德會」提供6萬元辦理張女後事，張女遺留10名子女，最大20歲，最小的才剛滿月；和社所所長方光雄也協助家屬申請張榮發基金會及通報社會局介入申請急難救助，使得個案有賴民間慈善團體及善心人士共同關懷，讓弱勢家庭及時獲得幫助。

信義分局長洪秋賢表示，同仁透過在地服務機會，對轄區弱勢居民盡點愛心與關懷，此個案弱勢兒童及青少年照顧關懷，幫助其健康的成長至關重要，希望同仁持續追蹤關心。

苦命媽媽產後病逝遺10子女，南投信義鄉員警結合慈善團體伸援手，圖／南投信義分局提供
苦命媽媽產後病逝遺10子女，南投信義鄉員警結合慈善團體伸援手，圖／南投信義分局提供

南投

延伸閱讀

單親10寶媽積勞產後肺炎過世 一家生活困頓待援

子對岸經商失敗負債 七旬婦年前失依靠 女警紓困送暖

5旬男入境即就醫 PCR陽性搶救3天不治死因曝光

張榮發247億遺產風波未了 張國政打官司欲減稅9853萬…結果出爐

相關新聞

南投苦命媽媽產後病逝遺10子女 員警結合慈善團體伸援手

在信義鄉租屋的45歲張姓女子去年12月生產，今年1月6日肺炎過世，一家陷入困頓，10名子女分由母親及前男友照顧，由於張女...

國道四號豐原潭子段今天下午通車 車流回堵警方疏導

國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，許多用路人急著想試開，今天傍晚已現車流，國道四號豐原交流道下豐原區豐勢路...

景氣回溫藝人先知 接案量成長忙排練

隨著各國鬆綁管控新冠疫情，工商業逐步復甦，藝人從尾牙到春節連假的接案量成長，彰化歌手楊惠絜指導的小小歌手今年表演場次和去...

台中大智國小籃球隊摘冠慶功 職籃球星吳松蔚、王振源驚喜現身

台中市大智國小籃球隊獲得市長盃籃球錦標賽冠軍，議員李中實現諾言，不但請隊員吃牛排，並邀福爾摩沙台新夢想家籃球隊球員吳松蔚...

除舊布新 員林國宅清出25噸廢家具好驚人

彰化縣員林市公所清潔隊配合國家清潔周及春節垃圾清運計畫，年前提供免費清運大型廢家具，登記到今天，清潔隊今天清運員林國宅廢...

春節台中路邊停車免費 民間哄抬停車費率最高罰1.5萬

台中市交通局在春節期間，1月21日(除夕)至25日(初四)暫停收停車費，暫停收費範圍包括路邊汽、機車收費停車格、公有路外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。