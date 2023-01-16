南投苦命媽媽產後病逝遺10子女 員警結合慈善團體伸援手

在信義鄉租屋的45歲張姓女子去年12月生產，今年1月6日肺炎過世，一家陷入困頓，10名子女分由母親及前男友照顧，由於張女母親年紀大，經濟也不佳，當地員警結合慈善團體伸援手。

南投信義分局表示，張女原本住在高雄市梅山鄉，因高雄生活發生困難，三年前全家至南投縣信義鄉找工作，平時打零工維生，由於工作不穩定，生活困窘。

警方指出，張女婚姻生活不順遂，與丈夫離婚後，上月生育後未妥善休養，迫於生活重擔仍繼續工作致積勞成疾，不久即病逝，張女過世後小孩僅剩張女母親照顧撫養，張女母親已年邁，身體健康及經濟狀況亦不佳，亟需社會大眾幫助。

東埔所所長林端吉緊急聯繫「慈悲功德會」提供6萬元辦理張女後事，張女遺留10名子女，最大20歲，最小的才剛滿月；和社所所長方光雄也協助家屬申請張榮發基金會及通報社會局介入申請急難救助，使得個案有賴民間慈善團體及善心人士共同關懷，讓弱勢家庭及時獲得幫助。