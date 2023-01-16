景氣回溫藝人先知 接案量成長忙排練

隨著各國鬆綁管控新冠疫情，工商業逐步復甦，藝人從尾牙到春節連假的接案量成長，彰化歌手楊惠絜指導的小小歌手今年表演場次和去年同期相較成長五成，最近幾天加緊練習，辛苦卻很開心景氣回溫。

「大家休息就是我們演出的時間。」楊惠絜今天說，過去兩年多受疫情影響，表演工作大部份停擺，去年下半年景氣開始好轉，現在表演活動一場接一場，希望這樣的熱度一直延續，彌補因疫情被取消的演出，現在藝人付出再多心力排練也甘之如飴。

楊惠絜主唱民視八點檔「黃金歲月」片頭曲和三立八點檔連續劇片尾曲「憨腮腮」，已出版專輯「愛你原是一場夢」，除了是專業歌手，平日指導對唱歌有興趣的兒童和少年，疫情期間小班制變個別指導，師生戴口罩唱歌，現在疫情趨緩，學生更可以看老師楊惠絜的口型準確發音。

目前楊惠絜指導的多名兒少進入「超級紅人榜」，演唱功力達到職業水準，今年春節前後接獲不少社區和社團邀約，平均接案量比去年同期增加約五成，因此近日密集排練，楊惠絜指導排演要上台表演的節目，並分享自己的表演經驗，期許學生在舞台表現能「青出於藍而勝於藍」。