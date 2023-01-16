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台中大智國小籃球隊摘冠慶功 職籃球星吳松蔚、王振源驚喜現身

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市大智國小籃球隊獲市長盃冠軍，議員李中不但請隊員吃牛排，並邀台新夢想家球星吳松蔚、王振源出席，並為小球員簽名。圖／李中提供
台中市大智國小籃球隊獲市長盃冠軍，議員李中不但請隊員吃牛排，並邀台新夢想家球星吳松蔚、王振源出席，並為小球員簽名。圖／李中提供

台中市大智國小籃球隊獲得市長盃籃球錦標賽冠軍，議員李中實現諾言，不但請隊員吃牛排，並邀福爾摩沙台新夢想家籃球隊球員吳松蔚、王振源出席，讓小球員驚喜萬分。

李中連續11年邀富宇建設贊助大智國小籃球隊，2022年暑假期間到大智國小參加活動，得知籃球隊即將參加市長盃籃球錦標賽，為激勵小球員，他承諾如球員打出好成績，就請大家吃牛排。大智國小球員不負眾望，男、女生分獲冠軍。

李中特別選在期末考結束邀球員及教練群吃牛排，實現諾言，台中的夢想家籃球隊吳松蔚、王振源2位球星分享籃球歷程，2人現身時全場歡聲雷動，小球員看到自己崇拜的偶像驚聲尖叫，紛紛上前要求簽名，2位明星球員來者不拒，讓小球員們開心到不行。

2名後衛球員都不是籃球科班出身，王振源鼓勵球員，除了打球，課業也要顧，讓自己有不同的職涯選擇。吳松蔚說自己的家庭狀況，憑自己的努力與堅持，又在很多貴人協助下，終於圓職籃夢，勉勵小球員不論訓練還是比賽，如遇到困難，不要輕言放棄。

台中市運動局長李昱叡、教育局長蔣偉民、教育局副局長葉俊傑也為小球員加油，鼓勵他們再接再厲，繼續在今年的台中市與全國聯賽再創佳績。

台中市 教育局 夢想

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