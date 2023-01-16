除舊布新 員林國宅清出25噸廢家具好驚人

彰化縣員林市公所清潔隊配合國家清潔周及春節垃圾清運計畫，年前提供免費清運大型廢家具，登記到今天，清潔隊今天清運員林國宅廢家具，共清運高達12車、約25公噸的廢家具。

員林清潔隊今天排定到員林國宅清運，由於國宅人數高達700多戶，每年春節前清運廢家具都很驚人，今天一早大批廢家具就堆置在國宅旁的人行道，光廢床墊就約有200床，還有許多廢沙發、桌椅、櫥櫃等，共清了12車次，清到中午才清運完，也有些住戶在二手家具中「撿寶」，回收再利用，發揮愛物惜物精神。

員林市清潔隊長白滄行表示，員林清潔隊受理登記免費清運廢家具到今天，共登記清運2450件，會在農曆春節前清運完畢，也提醒民眾春節大年初一到初四停收垃圾，垃圾可暫置家中，或帶到位於台76線下方的清潔隊本部丟，千萬勿隨地亂丟，以免受罰。