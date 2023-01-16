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國道四號豐原潭子段今天下午通車 車流回堵警方疏導

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車。圖／高公局提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車。圖／高公局提供

國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，許多用路人急著想試開，今天傍晚已現車流，國道四號豐原交流道下豐原區豐勢路和富陽路口已回堵，豐原警分局加派警力和義交疏導交通。

今天上午舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌和台中市長盧秀燕等人到場，今天下午3點通車，許多用路人不知情，昨晚就想開新道路，也有人今天上午想開上國道四號豐原和潭子段，才知下午3點通車，通車時間一到，豐原交流道逐漸出現車流，下交流道右轉往豐原市區車量多，警方已加派警力和義交疏導。

高公局趙局長今天簡報指出，這次國4豐原潭子段工程通車全線總長約11公里，起點為原國道4號豐原端，往東續行以豐原1 、2 、3號隧道，路堤路塹段穿越豐原東側山麓丘陵區，以潭子高架橋銜接至目前已通車的潭子交流道至潭子系統交流道路段，是連結整體台中都會區高快速公路環狀路網最後一哩路。

台中都會區東側霧峰、太平、大里及北屯地區可利用台74 線在潭子系統交流道銜接國道4號 ，藉由與國道1號及國道3號系統交流道北上，避開國道1號豐原大雅段及國道3號霧峰快官易壅塞路段，豐原、石岡、東勢及和平等山城地區民眾可利用豐勢交流道進出國道4號，也可利用潭子系統交流道匝道與既有台74線(台中生活圈4號快速道路)作連結，快速到達台中市區，約可節省20分鐘車程，可帶動豐原及潭子地區周邊觀光旅遊之發展。

此工程自民國106年3月陸續開工至今，歷經文化資產保護及遺址搶救、砂石場用地拆遷、交維改道頻繁及隧道內遭遇高水位、脆弱地質、洞口淺覆蓋段等施工難；此計畫豐勢交流道西 入匝道(匝2)先在民國110年11月26日完工達通車標準後即開放使用，潭子系統交流道至潭子交流道路段(潭子路段) ，包含豐原連絡道及潭子連絡道，及豐勢交流道東出匝道(匝1) 也分別於民國111年1月22日及5月30日提前開放通車 ，今天全線路段開放通車後，可串聯豐原、潭子、北屯都會區快速公路路網。

國道四號豐原潭子段今天下午3點通車，從國道四號下豐原區豐勢路與富陽路口，車流已現，警方和義交加強疏導交通。圖／警方提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車，從國道四號下豐原區豐勢路與富陽路口，車流已現，警方和義交加強疏導交通。圖／警方提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車。圖／高公局提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車。圖／高公局提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車。圖／高公局提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車。圖／高公局提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車，從國道四號下豐原區豐勢路與富陽路口，車流已現，警方和義交加強疏導交通。圖／警方提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車，從國道四號下豐原區豐勢路與富陽路口，車流已現，警方和義交加強疏導交通。圖／警方提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車，從國道四號下豐原區豐勢路與富陽路口，車流已現，警方和義交加強疏導交通。圖／警方提供
國道四號豐原潭子段今天下午3點通車，從國道四號下豐原區豐勢路與富陽路口，車流已現，警方和義交加強疏導交通。圖／警方提供

國道 台中市長

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