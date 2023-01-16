亞洲大學紅花迎春 歡迎大家去踏青、賞花

位在台中市霧峰的亞洲大學近日紅花風鈴木盛開，滿樹紅花，喜氣迎春。校方說，現代美術館、荷花池旁都是最佳賞花景點，也是熱門打卡景點，花期持續到元宵節，歡迎大家去踏青、賞花。

亞洲大學說，該校校園裡遍植上萬株各種花卉，四季都有不同風情，像是春天的杜鵑、夏季的荷花、6月至9月的紫薇花季、阿勃勒花海等，有「花園大學」稱號。

校園內種植的紅花風鈴木有近60株，樹齡大多在10年以上，往年受到暖冬效應影響，花期較零星、分散，今年過年前因連日幾波寒流，讓紅花風鈴木的花期集中，把校園妝點成繽紛美景，有濃厚的年節氣氛。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，樹高可達30公尺、直徑可達1公尺，具遮蔭、觀賞價值，樹葉落盡後才會開花，花朵顏色為紫色或粉紅色，花期為每年1到2月。盛開時，滿樹的繽紛花景，地上也鋪滿了落下的花，宛如粉紅花毯般；風吹時，會捲起一陣陣粉紅花雨，但常被誤認是櫻花。