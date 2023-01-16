快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

開千萬超跑睡死車內...警破窗救援意外查獲毒品 金融男慘了

澳網／4盤退難纏對手 納達爾連霸開紅盤再寫新猷

亞洲大學紅花迎春 歡迎大家去踏青、賞花

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學近日紅花風鈴木盛開，滿樹紅花，喜氣迎春。圖／亞洲大學提供
亞洲大學近日紅花風鈴木盛開，滿樹紅花，喜氣迎春。圖／亞洲大學提供

位在台中市霧峰的亞洲大學近日紅花風鈴木盛開，滿樹紅花，喜氣迎春。校方說，現代美術館荷花池旁都是最佳賞花景點，也是熱門打卡景點，花期持續到元宵節，歡迎大家去踏青、賞花。

亞洲大學說，該校校園裡遍植上萬株各種花卉，四季都有不同風情，像是春天的杜鵑、夏季的荷花、6月至9月的紫薇花季、阿勃勒花海等，有「花園大學」稱號。

校園內種植的紅花風鈴木有近60株，樹齡大多在10年以上，往年受到暖冬效應影響，花期較零星、分散，今年過年前因連日幾波寒流，讓紅花風鈴木的花期集中，把校園妝點成繽紛美景，有濃厚的年節氣氛。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，樹高可達30公尺、直徑可達1公尺，具遮蔭、觀賞價值，樹葉落盡後才會開花，花朵顏色為紫色或粉紅色，花期為每年1到2月。盛開時，滿樹的繽紛花景，地上也鋪滿了落下的花，宛如粉紅花毯般；風吹時，會捲起一陣陣粉紅花雨，但常被誤認是櫻花。

學校說，亞大現代美術館由日本建築師安藤忠雄設計，造型獨特，還有巴洛克歐洲圓頂建築以及羅馬競技場外館的體育館，遊客漫步其間，彷彿置身歐洲，吸引不少民眾駐足、打卡。現代美術館也正在舉辦台灣本土畫家蕭如松百年冥誕展，歡迎大家前往，過個「有花有畫」的文藝新年。

亞洲大學近日紅花風鈴木盛開，滿樹紅花，喜氣迎春。圖／亞洲大學提供
亞洲大學近日紅花風鈴木盛開，滿樹紅花，喜氣迎春。圖／亞洲大學提供

風鈴木 美術館 荷花

延伸閱讀

2023春遊台南迎兔年 日賞花鳥x夜遊燈光

苗栗獅潭協雲宮櫻花2月1日盛開 梅花先開好開滿

春節賞梅好去處！嘉義梅山公園梅花綻放 花期今天登場

2023企業最愛大學排行出爐 亞洲大學首進榜私大前10

相關新聞

春節台中路邊停車免費 民間哄抬停車費率最高罰1.5萬

台中市交通局在春節期間，1月21日(除夕)至25日(初四)暫停收停車費，暫停收費範圍包括路邊汽、機車收費停車格、公有路外...

台中公車除夕車班減半 中捷採假日加班模式

春節連假期間，台中的大眾運輸系統調整疏運班次，市區公車1月21日除夕全天班次減半，1月22日至1月26日視營運需求依比例...

台中 LaLaport南館明試營運 部分店家今搶先曝光內裝

日本三井不動產集團在台中投資的「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物中心，全館預計春季開幕，...

南投埔里鎮民打造光影燈會 森林逐燈祭28日點燈

南投埔里每年結合辦理「森林逐燈祭」慶元宵，活動結合當地山水生態、農特產等元素，由鎮民共同創作，打造專屬在地的光影燈會，預...

集集燈會25周年點燈啟動 結合兔年主題展期至元宵節

南投縣集集鎮是著名鐵路小鎮，集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示，規畫從集集...

原局屋將整修 豐原郵局今天遷址營業

豐原郵局成立於民國前9年1月27日，已逾120年歷史，為提供更安全舒適用郵環境，原局屋將整修，今天暫時遷移新址營業，新址...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。