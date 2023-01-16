快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

開千萬超跑睡死車內...警破窗救援意外查獲毒品 金融男慘了

澳網／4盤退難纏對手 納達爾連霸開紅盤再寫新猷

春節台中路邊停車免費 民間哄抬停車費率最高罰1.5萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市交通局在春節期間，1月21日(除夕)至25日(初四)暫停收停車費，暫停收費範圍包括路邊汽、機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場。另擴大稽查商圈停車場是否依規定費率收費，如業者違規哄抬，最高可罰1萬5000元。

交通局停管處指出，針對大遠百、新光三越、中友百貨等購物商圈及熱門景點，停管處指出，將擴大稽查商圈收費標準及非法停車場，要求業者確實標示費率，收費上限應明確公告，如未依公告收費，將依停車場法處3000元至1萬5000元罰鍰。

另1月21日(除夕)至25日(初四)暫停收停車費，暫停收費範圍包括路邊汽、機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場，但柵欄機管制平面及所有立體停車場均照常收費；1月26日(初五)至1月27日(初六)一般費率路段車格暫停收費，累進及差別費率路段恢復收費，1月28日後全面恢復正常收費。

另春節期間計程車費率於1月20日至1月29日止依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費表功能選取春節費率(春節加成50元已計入)，未啟用計費表春節費率者，駕駛人不得額外加收。

台8線77K處靈甫橋大客車管制，豐原客運865路調整為865臨，並改為豐原端上午9點10分及梨山端上午8點40分發車。

大甲鎮瀾宮周邊道路部分路段，1月22日(初一)到28日(初八)每天上午日8點至晚上8點實施交通管制，禁止汽車進入或單向大行駛，依實際車流管制。

台中市交通局指出，春節期間部分停車免收費。圖／交通局提供
台中市交通局指出，春節期間部分停車免收費。圖／交通局提供

停車場 春節 停車費

延伸閱讀

台中公車除夕車班減半 中捷採假日加班模式

除夕至初八 foodpanda天天送666元大紅包 年節限定IG濾鏡大玩稱謂梗

新北市圖春節推走讀旅行 借書最高可借35本

春節視訊診療、送藥到府 指揮中心設專區查詢

相關新聞

國道四號豐原潭子段今天下午通車 車流回堵警方疏導

國道四號台中環線豐原潭子段計畫今天下午3點通車，許多用路人急著想試開，今天傍晚已現車流，國道四號豐原交流道下豐原區豐勢路...

春節台中路邊停車免費 民間哄抬停車費率最高罰1.5萬

台中市交通局在春節期間，1月21日(除夕)至25日(初四)暫停收停車費，暫停收費範圍包括路邊汽、機車收費停車格、公有路外...

台中公車除夕車班減半 中捷採假日加班模式

春節連假期間，台中的大眾運輸系統調整疏運班次，市區公車1月21日除夕全天班次減半，1月22日至1月26日視營運需求依比例...

台中 LaLaport南館明試營運 部分店家今搶先曝光內裝

日本三井不動產集團在台中投資的「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物中心，全館預計春季開幕，...

南投埔里鎮民打造光影燈會 森林逐燈祭28日點燈

南投埔里每年結合辦理「森林逐燈祭」慶元宵，活動結合當地山水生態、農特產等元素，由鎮民共同創作，打造專屬在地的光影燈會，預...

集集燈會25周年點燈啟動 結合兔年主題展期至元宵節

南投縣集集鎮是著名鐵路小鎮，集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示，規畫從集集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。