春節台中路邊停車免費 民間哄抬停車費率最高罰1.5萬

台中市交通局在春節期間，1月21日(除夕)至25日(初四)暫停收停車費，暫停收費範圍包括路邊汽、機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場。另擴大稽查商圈停車場是否依規定費率收費，如業者違規哄抬，最高可罰1萬5000元。

交通局停管處指出，針對大遠百、新光三越、中友百貨等購物商圈及熱門景點，停管處指出，將擴大稽查商圈收費標準及非法停車場，要求業者確實標示費率，收費上限應明確公告，如未依公告收費，將依停車場法處3000元至1萬5000元罰鍰。

另1月21日(除夕)至25日(初四)暫停收停車費，暫停收費範圍包括路邊汽、機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場，但柵欄機管制平面及所有立體停車場均照常收費；1月26日(初五)至1月27日(初六)一般費率路段車格暫停收費，累進及差別費率路段恢復收費，1月28日後全面恢復正常收費。

另春節期間計程車費率於1月20日至1月29日止依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費表功能選取春節費率(春節加成50元已計入)，未啟用計費表春節費率者，駕駛人不得額外加收。

台8線77K處靈甫橋大客車管制，豐原客運865路調整為865臨，並改為豐原端上午9點10分及梨山端上午8點40分發車。