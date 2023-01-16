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台中公車除夕車班減半 中捷採假日加班模式

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市春節大眾運輸加班疏運，除夕公車班次減半。記者陳秋雲／攝影
台中市春節大眾運輸加班疏運，除夕公車班次減半。記者陳秋雲／攝影

春節連假期間，台中的大眾運輸系統調整疏運班次，市區公車1月21日除夕全天班次減半，1月22日至1月26日視營運需求依比例調整；中捷採假日模式，下午4點到晚間時段，採假日模式運轉。

交通局指出，春節期間公車不間斷，市區公車1月21日除夕全天班次減半，1月22日至1月26日視營運需求依比例調整。

中捷春節期間適度調整班距，1月20日、23日至29日採一般假日班距，下午4點至晚上7點，每8分鐘1班、其餘時段10分鐘1班；1月21日(除夕)及22日(大年初一)全日10分鐘班距運轉，將人潮機動鄉發加班車。為服務高鐵末班車旅客，每日0時15分從高鐵台中站開往北屯總站加班車。

中捷車站在春節前夕已換上年味濃厚的應景裝飾，即日起上下行月台的進站音樂播放兩款春節主題曲，1月20日至2月5日，市長賀歲廣播也將在18個車站祝福旅客「錢兔似錦」。

中捷公司指出，今年還特別設計兔年小春聯，即日起至1月22日，各車站寫字檯將提供「兔年限定」紀念章及方形小春聯，讓民眾動手製作專屬春聯，把穿著兔裝的小綠綠「蓋」回家，小春聯每日限量提供，送完為止。

1月19日上午7點起，民眾還可至18個車站，詢問處免費索取兔年限量紅包袋，1人限領1份 ，送完為止，兔年紅包袋正面以燙金「兔來運轉」及小綠綠捷伴玉兔，呈現喜福運途節慶氣氛。

春節 兔年 中捷

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