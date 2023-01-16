台中 LaLaport南館明試營運 部分店家今搶先曝光內裝
日本三井不動產集團在台中投資的「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物中心，全館預計春季開幕，但其中的南館將搶先在明天試營運。進駐店家今正最後趕工，準備明天迎客，搶一波春節商機，而中部的消費者也多了一處春節逛街、消費的去處。
台中 LaLaport是台灣首案，距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘，全館分為北館和南館，店舖面積超過2萬坪，有約300家專櫃進駐。未來開幕後，顧客可以透過兩棟商場建築間的天橋移動，享受購物樂趣。
南館匯集日系大型超市、知名服飾及生活用品品牌、美食街等。日本育兒用品品牌阿卡將、全球服裝品牌「UNIQLO」與「GU」和無印良品等，今天下午都搶先舉辦記者會，以內部導覽方式首先曝光，希望吸引消費者目光。
阿卡將請來知名主持人黃子佼舉辦開幕剪綵典禮，店家介紹，他們占地277坪，從服飾、育兒、雜貨到食品，有7800種熱銷商品，只要沿著兩條主通道，大概就可以找到大家要的商品，也讓新手爸媽輕鬆購得幼兒的生活必需品。
GU與同集團的UNIQLO此次一同進駐，兩品牌比鄰打造「生活美學概念店」，方便消費者一次逛足。GU開幕首3天，台中、彰化、南投居民憑身分證明，以及外國朋友持護照或居留證，可享當筆結帳金額95折優惠。UNIQLO首次在台中賣花，並與知名的捷安特合作，為喜愛穿搭的粉絲們帶來更多時尚新選擇。
MUJI無印良品在LaLaport一樓，面積近500坪，是台中地區最大店鋪，導入許多新商品與服務，同時也保留休憩空間，希望將店鋪打造成人與人交流的場域。
店家以「食育良方」為主要推廣概念，規畫45坪的「良品市場」販售在台灣開發生產的食農商品，像是用大雅小麥釀製的小麥啤酒、冷壓果汁、台式火鍋湯底等，再加上MUJI無印良品選品系列的養生茶飲、調味料與特色食材點心等，總計有近500支品項。
他們也引進「MUJI Pocket」咖啡機與「補水站」服務，方便顧客在遊逛時也能品嚐美味飲品。門市內15坪的「Open MUJI」空間，提供顧客休憩外，也是舉辦講座與手作活動的場域。17日至3月30日還邀請「立夫中醫藥博物館」舉辦「中式香料13味」特展，與顧客分享中式香料的特色與美味。
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