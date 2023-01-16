快訊

台灣跟進？日本擬降級、室內不戴口罩 王必勝曝開放時間點

南投埔里鎮民打造光影燈會 森林逐燈祭28日點燈

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里每年結合辦理「森林逐燈祭」慶元宵，活動結合當地山水生態、農特產等元素，由鎮民共同創作，打造專屬在地的光影燈會，預計28日點燈登場，點燈當天發放限量版「透明小提燈」，憑證件可借用「松果竹編提燈」提著逛燈會。

埔里鎮公所指出，公所串連在地青年團隊每年在元宵節前舉辦「森林逐燈祭」，但有別於擺設花燈的傳統燈會，而是運用全長1.5公里地母廟旁的「哲學之路」步道，沿途依山林、水流等地景透過特殊光影、在地特色素材等打造的森林燈會。

今年的森林逐燈祭以「山之城、水之鄉、花之都、藝之鎮、健之邑」5個埔里願景，設計出5大主題燈區，沿途有茭白筍葉、埔里紙包圍的「美人˙光之徑」，並懸掛鎮上孩童繪製的燈籠，「燈龍海」將從空中倒映水面形成夢幻「光影泡泡」。

此外，還有逾150位鎮民共同創作的「螢光森林派對」，由埔里長照站的長輩創作的「籃城記憶」，以及使用埔里花卉、竹材編織的「幸福之門」，民眾可敲響祈福的竹節風鈴，是一場與鎮民合力共同打造出專屬埔里在地的森林燈會。

埔里鎮長廖志城說，今年「森林逐燈祭」更跨海邀請日本姐妹市「鹿兒島縣出水市」的中、小學生們繪製燈籠，歡慶台日友好締結5周年；公所也特別設計可愛的「松果造型竹編提燈」供遊客借用，藉著微小的光芒加強沈浸於森林光影場景。

埔里鎮公所表示，森林逐燈祭將於1月28日（四）點燈開幕，活動持續至2月5日元宵節當天，展出時間每日下午5時30分至晚上10時，點燈當天限量發放1000顆「透明小提燈」，「松果竹編提燈」憑證件借用，若欲借用務必攜證到場。

南投埔里「森林逐燈祭」將在元月28日點燈開幕，活動持續至2月5日元宵節當天。記者賴香珊／攝影
南投埔里「森林逐燈祭」將在元月28日點燈開幕，活動持續至2月5日元宵節當天。記者賴香珊／攝影
「2022埔里森林逐燈祭」將燈籠懸掛在水面上形成光影倒映。圖／埔里鎮公所提供
「2022埔里森林逐燈祭」將燈籠懸掛在水面上形成光影倒映。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里森林逐燈祭今年跨海邀請日本姐妹市「鹿兒島出水市」的學生繪製燈籠，歡慶台日友好締結5周年。記者賴香珊／攝影
南投埔里森林逐燈祭今年跨海邀請日本姐妹市「鹿兒島出水市」的學生繪製燈籠，歡慶台日友好締結5周年。記者賴香珊／攝影
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里「森林逐燈祭」將在元月28日點燈，點燈當天限量送透明小提燈，活動期間憑證件可借用「松果竹編提燈」。記者賴香珊／攝影
南投埔里「森林逐燈祭」將在元月28日點燈，點燈當天限量送透明小提燈，活動期間憑證件可借用「松果竹編提燈」。記者賴香珊／攝影

埔里 燈會 元宵節

延伸閱讀

集集燈會25周年點燈啟動 結合兔年主題展期至元宵節

名列台灣十大燈會！2023台南「府城普濟燈會」1／16燦爛登場

影／拚立委補選 蔡培慧迪化街擺攤叫賣南投農產

民進黨主席補選／南投投票率2成6 她趁機拉票求支持

相關新聞

台中 LaLaport南館明試營運 部分店家今搶先曝光內裝

日本三井不動產集團在台中投資的「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物中心，全館預計春季開幕，...

南投埔里鎮民打造光影燈會 森林逐燈祭28日點燈

南投埔里每年結合辦理「森林逐燈祭」慶元宵，活動結合當地山水生態、農特產等元素，由鎮民共同創作，打造專屬在地的光影燈會，預...

集集燈會25周年點燈啟動 結合兔年主題展期至元宵節

南投縣集集鎮是著名鐵路小鎮，集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示，規畫從集集...

原局屋將整修 豐原郵局今天遷址營業

豐原郵局成立於民國前9年1月27日，已逾120年歷史，為提供更安全舒適用郵環境，原局屋將整修，今天暫時遷移新址營業，新址...

彰化推機車定檢E化 高汙染改電動機車最高可補助1萬9千

為加速減碳並邁向淨零排放目標，彰化縣即日起全面推廣「機車定檢e化通知服務」，以簡訊取代紙本明信片，不僅節省大量紙張浪費，...

台中春節首日1999話務增2至3倍 最多市民詢問內容曝光

台中1999專線將於10天春節連假，照常提供24小時服務。研考會主委劉彥澧指出，去年春節假期首日，話務量達約2400通，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。