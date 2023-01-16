南投埔里鎮民打造光影燈會 森林逐燈祭28日點燈

南投埔里每年結合辦理「森林逐燈祭」慶元宵，活動結合當地山水生態、農特產等元素，由鎮民共同創作，打造專屬在地的光影燈會，預計28日點燈登場，點燈當天發放限量版「透明小提燈」，憑證件可借用「松果竹編提燈」提著逛燈會。

埔里鎮公所指出，公所串連在地青年團隊每年在元宵節前舉辦「森林逐燈祭」，但有別於擺設花燈的傳統燈會，而是運用全長1.5公里地母廟旁的「哲學之路」步道，沿途依山林、水流等地景透過特殊光影、在地特色素材等打造的森林燈會。

今年的森林逐燈祭以「山之城、水之鄉、花之都、藝之鎮、健之邑」5個埔里願景，設計出5大主題燈區，沿途有茭白筍葉、埔里紙包圍的「美人˙光之徑」，並懸掛鎮上孩童繪製的燈籠，「燈龍海」將從空中倒映水面形成夢幻「光影泡泡」。

此外，還有逾150位鎮民共同創作的「螢光森林派對」，由埔里長照站的長輩創作的「籃城記憶」，以及使用埔里花卉、竹材編織的「幸福之門」，民眾可敲響祈福的竹節風鈴，是一場與鎮民合力共同打造出專屬埔里在地的森林燈會。

埔里鎮長廖志城說，今年「森林逐燈祭」更跨海邀請日本姐妹市「鹿兒島縣出水市」的中、小學生們繪製燈籠，歡慶台日友好締結5周年；公所也特別設計可愛的「松果造型竹編提燈」供遊客借用，藉著微小的光芒加強沈浸於森林光影場景。

埔里鎮公所表示，森林逐燈祭將於1月28日（四）點燈開幕，活動持續至2月5日元宵節當天，展出時間每日下午5時30分至晚上10時，點燈當天限量發放1000顆「透明小提燈」，「松果竹編提燈」憑證件借用，若欲借用務必攜證到場。