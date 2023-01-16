集集燈會25周年點燈啟動 結合兔年主題展期至元宵節

南投縣集集鎮是著名鐵路小鎮，集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示，規畫從集集火車站往水里方向設置燈廊，遊客白天除了可以騎車感受綠色隧道的自然風光，晚上則可以在火車站周圍賞花燈，體驗傳統小鎮的悠閒自在。

南投縣觀光處長陳志賢指出，集集是一個依山傍水，風光綺麗的小鎮，每年來集集遊憩的觀光客更是高達百萬人次，保存原始風貌及珍貴生態資源，近來積極發展鐵道觀光，遊客到此在集集老街感受昔日風情，騎腳踏車徜徉在鄉間小路可以享受田野風光，還有軍史公園、集集車站、大樟樹公園、綠色隧道、特有生物保育中心、集集攔河堰、明新書院等景點都值得參訪。

集集鎮長吳大村表示，今年燈會展示燈區以「石虎保育、水資源宣導」策展，採取多元化呈現，設置具有文化創意元素的藝術燈飾及光環境，藉由光影藝術、互動燈區，建立石虎保育及珍惜水資源的觀念，步行賞燈除了可以欣賞各種美麗的燈飾造景，還能感受集集好居怡人的各種樣貌。

今年燈會一改從過去在武昌宮前廣場舉行，改由集集火車站出發，沿著民權路往水里方向，沿途以大地春回、萬象更新、生生不息以及好鎮共榮等四大主題燈區設置燈廊，藉由光影藝術、互動燈區，建立石虎保育及珍惜水資源的觀念，同時品嘗在地特產。