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集集燈會25周年點燈啟動 結合兔年主題展期至元宵節

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示。記者黑中亮／攝影
集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示。記者黑中亮／攝影

南投縣集集鎮是著名鐵路小鎮，集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示，規畫從集集火車站往水里方向設置燈廊，遊客白天除了可以騎車感受綠色隧道的自然風光，晚上則可以在火車站周圍賞花燈，體驗傳統小鎮的悠閒自在。

南投縣觀光處長陳志賢指出，集集是一個依山傍水，風光綺麗的小鎮，每年來集集遊憩的觀光客更是高達百萬人次，保存原始風貌及珍貴生態資源，近來積極發展鐵道觀光，遊客到此在集集老街感受昔日風情，騎腳踏車徜徉在鄉間小路可以享受田野風光，還有軍史公園、集集車站、大樟樹公園、綠色隧道、特有生物保育中心、集集攔河堰、明新書院等景點都值得參訪。

集集鎮長吳大村表示，今年燈會展示燈區以「石虎保育、水資源宣導」策展，採取多元化呈現，設置具有文化創意元素的藝術燈飾及光環境，藉由光影藝術、互動燈區，建立石虎保育及珍惜水資源的觀念，步行賞燈除了可以欣賞各種美麗的燈飾造景，還能感受集集好居怡人的各種樣貌。

今年燈會一改從過去在武昌宮前廣場舉行，改由集集火車站出發，沿著民權路往水里方向，沿途以大地春回、萬象更新、生生不息以及好鎮共榮等四大主題燈區設置燈廊，藉由光影藝術、互動燈區，建立石虎保育及珍惜水資源的觀念，同時品嘗在地特產。

集集分局指出，集集燈會今年邁入第25年，鑒於春節連假和燈會活動期間長達半個月，警方除全力投入交通疏導工作，交通管制期間為1月22日（初一）至1月29日（初八），每日下午2時至晚間21時（視狀況提前或延後解除管制），並籲請駕駛人配合以下相關交通管制及疏導措施事項。

集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示。記者黑中亮／攝影
集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示。記者黑中亮／攝影
集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示。記者黑中亮／攝影
集集燈會今年邁入第25年，結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示。記者黑中亮／攝影

集集 燈會 火車站

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