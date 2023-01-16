彰化推機車定檢E化 高汙染改電動機車最高可補助1萬9千

為加速減碳並邁向淨零排放目標，彰化縣即日起全面推廣「機車定檢e化通知服務」，以簡訊取代紙本明信片，不僅節省大量紙張浪費，更可避免疏忽未定檢而受罰，車主只要掃描QR code並登記車號及手機號碼，就可以定點簡訊通知，還有機會抽到5000元禮券。

彰化縣政府今天宣導機車定檢e化通知服務措施，縣長王惠美表示，彰化縣機車數高達83萬輛，依據空氣汙染法規定，出廠滿5年需定檢的機車約有56萬輛，盡速e化確實能減少大量紙張浪費。縣民現在申請，有機會獲得月月抽500元禮券及精美禮品，以及年底再加碼抽出5000元禮券，呼籲鄉親盡早加入e化的行列，節能減碳愛地球。

王惠美指出，機車汙染量會隨著車齡增加，汙染量越大，出廠滿13年以上的機車排放汙染量，更是電動機車的千倍，彰化縣政府領先全國，放寬淘汰老舊機車年限，使原本2007年6月30日以前出廠的燃油機車，放寬到2010年12月31日以前出廠的燃油機車，

自即日起至明年1月10日，申請報廢2010年12月31日以前出廠的高汙染機車，且車輛設籍在彰化縣滿1年以上的縣民，即可獲得加碼補助金1500元。

為鼓勵縣民汰除高汙染車輛改用電動機車，縣府今年也持續推出新購及換購電動機車補助方案，彰化縣淘汰高汙染機車換購電動機車，每輛最高可領1萬9300元，補助收件期限至明年1月10日止，民眾要把握機會。相關機車定檢e化通知服務及補助訊息可至彰化縣環保局網站https://moto.chepb.gov.tw/查詢。