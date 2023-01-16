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台中春節首日1999話務增2至3倍 最多市民詢問內容曝光

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早率研考會主委劉彥澧，市議員朱暖英、劉士州及大同里里長游月珠陪同下，至話務中心發紅包慰問。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今早率研考會主委劉彥澧，市議員朱暖英、劉士州及大同里里長游月珠陪同下，至話務中心發紅包慰問。記者劉柏均／攝影

台中1999專線將於10天春節連假，照常提供24小時服務。研考會主委劉彥澧指出，去年春節假期首日，話務量達約2400通，較平時多出2至3倍，主要為垃圾清運、疫情等問題；市長盧秀燕今早也到場發放紅包，逐一慰問話務人員。

盧秀燕表示，1999專線是市府最重要服務體系之一，年節期間市民可能有疑難雜症或緊急事項需要協助，1999專線全年無休服務市民。她今天特別送上小紅包表心意，呼籲市民年節期間可多善加利用網路搜尋，減少話務人員的工作量。

劉彥澧提到，往年農曆春節期間，話務量較平日增加，尤其連假第一天，會增加約2至3倍；因此連假第一日、快收假時，會安排較多人力、約30餘位，盡量讓同仁有較完整年假。

劉彥澧指出，過往平均一天話務量約1000多通，但近兩年話務量因疫情影響，平均提升至約1300通左右；過往春節年假第一天，約比平時增加2至3倍，去年春節連假第一天，就達到2400通。

過往年節接收到的服務內容多元。劉彥澧說，第一大宗就是垃圾清運問題，接著就是近兩年為主的疫情，接著包含路燈不亮、毛小孩動保相關問題。建議民眾，若有些服務可透過網路解答，也歡迎使用網路執行。

研考會指出，「1999台中市民一碼通」自2009年成立至今，累計話務量已逾1601萬通，111年度話務量雖然爆增，話務人員仍快速吸收各類資訊並維持提供民眾高品質的服務，滿意度達99.34%創下新高，而文字應答服務滿意度亦攀升至98.20%，派工案件滿意度亦高達89.26%。

台中1999專線將於10天春節連假，照常提供24小時服務。記者劉柏均／攝影
台中1999專線將於10天春節連假，照常提供24小時服務。記者劉柏均／攝影

春節 盧秀燕

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