聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中春節首日1999話務增2至3倍 最多市民詢問內容曝光
台中1999專線將於10天春節連假，照常提供24小時服務。研考會主委劉彥澧指出，去年春節假期首日，話務量達約2400通，較平時多出2至3倍，主要為垃圾清運、疫情等問題；市長盧秀燕今早也到場發放紅包，逐一慰問話務人員。
盧秀燕表示，1999專線是市府最重要服務體系之一，年節期間市民可能有疑難雜症或緊急事項需要協助，1999專線全年無休服務市民。她今天特別送上小紅包表心意，呼籲市民年節期間可多善加利用網路搜尋，減少話務人員的工作量。
劉彥澧提到，往年農曆春節期間，話務量較平日增加，尤其連假第一天，會增加約2至3倍；因此連假第一日、快收假時，會安排較多人力、約30餘位，盡量讓同仁有較完整年假。
劉彥澧指出，過往平均一天話務量約1000多通，但近兩年話務量因疫情影響，平均提升至約1300通左右；過往春節年假第一天，約比平時增加2至3倍，去年春節連假第一天，就達到2400通。
過往年節接收到的服務內容多元。劉彥澧說，第一大宗就是垃圾清運問題，接著就是近兩年為主的疫情，接著包含路燈不亮、毛小孩動保相關問題。建議民眾，若有些服務可透過網路解答，也歡迎使用網路執行。
研考會指出，「1999台中市民一碼通」自2009年成立至今，累計話務量已逾1601萬通，111年度話務量雖然爆增，話務人員仍快速吸收各類資訊並維持提供民眾高品質的服務，滿意度達99.34%創下新高，而文字應答服務滿意度亦攀升至98.20%，派工案件滿意度亦高達89.26%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言