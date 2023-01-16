照顧台中海線 李綜合醫療體系與台中榮總醫療策略聯盟今揭牌

為了讓台中海線民眾、苗栗苑裡人有更完整的醫療服務，李綜合醫療體系與台中榮民總醫院醫療策略聯盟，今天舉辦揭牌儀式，依當地居民需求，引進醫療資源與專科醫師，預計在農曆年後增加乳房外科、胸腔外科、眼科等多專科，為當地居民提供醫療服務。

醫療策略聯盟揭牌儀式今天舉行，由李綜合醫療體系董事長李順安、營運長李俊億、大甲院長張廸生、苑裡院長許明賢，台中榮總院長陳適安、主秘姚鈺，立法院副院長蔡其昌、台中市副議長顏莉敏、市議員楊啟邦、市議員李文傑、市議員施志昌、甲安埔基層醫師聯誼會陳力平會長與20多位里長參加。

董事長李順安表示，李綜合醫療體系立足鄉里深耕社區，與台中榮總策略聯盟，目前有神經外科、小兒新生兒專科、心臟外科與心臟內科等總共6位醫師進駐看診，現在更擴大服務科別，新增乳房外科、胸腔外科、眼科等專科，為民眾提供醫療服務，更引進苗栗海線地區第一台，高效、精準、無痛的多切面向電腦斷層，讓病患透過低劑量肺部電腦斷層，檢查出是否罹患肺癌。

李順安說，據衛福部公布的資料顯示，民國110年十大死因排行前三名分別是惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎，其中，惡性腫瘤排行第一名是氣管、支氣管、肺癌，女性的乳癌也排行第四，農曆年後與台中榮總攜手擴大服務科別，讓居民在就診時能更便利。

李順安表示，低劑量肺部電腦斷層配合台灣倍利科技AI產品，能輔助醫生有效篩檢出肺部結節，據衛福部公布的資訊，自去年7月以來，具肺癌家族史和重度吸菸史兩大族群免費肺癌篩檢，半年期間，2萬多名參與篩檢的民眾，已經找出160名確診肺癌個案，其中早期個案更達83%以上。