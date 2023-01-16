台中家電診所修復率逾8成 幫民眾省荷包

家中有小家電故障，丟掉又感到可惜，台中市環保局成立家電診所協助修復，讓小家電重獲新生。環保局今天表示，去年共受理2783件，修復率逾8成，幫忙民眾省荷包。

為了延長小家電使用壽命，中市環保局透過新聞稿表示，家電診所在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」設置收領件窗口，安排維修師傅駐點服務簡易維修及互動，教導民眾排除家電簡易故障問題，並且省下荷包，歡迎大家多加利用。

中市環保局長陳宏益表示，家電診所自2011年成立，去年民眾送來小家電檢修數量共2783件，完成修復2358件，修復率達84.73％。

陳宏益指出，家電診所營運至今收件量達2萬多件，有效減少約160公噸碳排放量，相當於31.4萬度電，為市民荷包省下新台幣3100萬元，創造循環經濟價值，讓環保永續再利用，有效降低資源物丟棄並減少垃圾量。

之前有民眾拿著電扇送來家電診所，表示這個電扇已陪伴他10多年，經歷幾次搬家依然堅守崗位，現在雖然壞掉了，卻捨不得買新的，很想知道電扇到底能夠撐幾年，希望家電診所幫忙修復。駐點師傅努力維修仍無法回天，然而民眾仍感謝家電診所的幫忙，還說「我們家的電扇也盡力了」。

環保局表示，家電診所受理維修項目包括電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋、電子鍋、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機、快煮壺等。每件收取50元工本費，更換特殊材料費用另計，經維修師傅評估可修復者，以電話向民眾約定領回時間。