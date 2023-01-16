東勢林區管理處公告錄取4名森林護管員 榜首是女性

東勢林區管理處今天公告錄取4名森林護管員，其中原住民族1名，榜首是女性，錄取人員非常年輕，平均年齡26歲，成為守護台灣林業的生力軍，這次森林護管員甄試符合資格24人，錄取率為17%。

從事森林護管、林野巡視及林業相關工作除須具備林業專業知識外，要嫻熟騎乘循環檔機車及具強健體魄亦為必備條件，才能在嚴峻之山林環境中安全完成任務。

考生要先通過騎循環檔機車測驗，今年度更提高負重跑走的難度，由原負重20公斤背包，限時走完或跑完1000公尺大幅增加為1500公尺，通過者才能參加筆試及口試；吳姓女考生年紀23歲，已攻下25座百岳，平時更參加馬拉松，負重跑走僅花費9分54秒，遠低於男性通過標準12分鐘，讓現場人員驚呼連連，她第一名錄取，也是該處連續3年度由女性榮獲榜首。

這次也錄取原住民族1名，賴姓原住民族應考人，受其現任森林護管員哥哥影響，也希望能為山林巡護盡一份心力，經幾度挑戰，本次甄試雀屏中選，成功圓夢。