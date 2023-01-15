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濱海2露營區掀熱潮 民代憂壞環境 中市：遵守環保法規

聯合報／ 記者游振昇劉柏均／台中即時報導
台中高美濕地遊客中心露營區。記者游振昇／攝影
台中高美濕地遊客中心露營區。記者游振昇／攝影

露營日趨流行，台中海線高美濕地兩大免搭帳露營區，遊客可邊露營、邊享受濱海風景，住房率佳，平均約有8成以上；但露營區開發鄰近周邊海濱生態，民代憂恐影響生態；中市府表示，遊客中心建造已依相關環保法規設置，廢水經處理後才排放，廢棄物配合清潔業者，固定每周清運。

台中海線濱海地區，設有「向海那樣」、「清水高美濕地遊客中心露營區」等兩處懶人露營區，免搭帳棚即可入住，享受海風輕拂、聞浪聲入眠的悠活時光，吸引民眾入住。

向海那漾露營區業者表示，平均整年住宿率約8成，夏季住宿率高，約9成；清水區高美遊客中心露營場共27帳，目前每周營業4天(星期五六日一)，入住率平均約8成。

民進黨市議員楊典忠表示，露營區鄰近高美濕地，市府應重視旅宿活動對當地環境影響與負擔，包括污水、噪音、垃圾、交通等，畢竟高美濕地才有豐富的生態教室與一生必看的美景。

台中市議會副議長顏莉敏認為，該兩處露營區經主管機關審核、通過後營運，相信若非刻意為之，不太會擔憂環境受影響，相信遊客的高素養、主管機會持續關注，就能為地方經濟發展、環境生態維護上，取得最好的平衡。

向海那漾業者說，豪華露營區內推生態導覽，讓遊客認識園區動植物生態，貼近生態也保護環境，為保障住宿環境寧靜，減少噪音，也避免影響附近居民安寧，要求住宿客晚上10時後要降低聊天和音樂聲音量，業者都會派人巡視規勸。

台中市建設局表示，露營場使用遊客中心館內既有淋浴廁間設備，遊客中心建造時已依相關環保法規設置污水處理設施，相關廢水經處理後才排放；廢棄物垃圾並配合環保清潔業者，固定每周清運。

台中大安向海那漾露營區，環境清幽。記者游振昇／攝影
台中大安向海那漾露營區，環境清幽。記者游振昇／攝影

露營區 高美濕地 住宿

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