年節應景花卉如何照顧 田尾公路花園開直播專家來開講

農曆春節前許多民眾會採買應景花卉、盆栽來佈置環境，彰化縣田尾公路花園協會官網不僅介紹年節佈置植物，1月15、17、19日下午2點還開直播邀請園藝業者及專家教大家如何照顧植物，讓居家環境美美的。

今天下午首先直播上場的是由瑞楓花卉農園周家宏老師為大家講解年節應景室內植物的養護，不少民眾也留言詢問，很多民眾喜歡養多肉植物，周家宏提醒大家，多肉植物盡量放室外，若平常是放室內發現生長不良時，就得放到室外曬太陽，多肉植物若澆太多水，根部容易爛掉，也要注意通風。

開運竹也是很多民眾很喜歡的室內小盆景，周家宏說，現在市場上一般開運竹都已適應水耕，很好照顧，若要它長側芽和修剪，得再加強施肥。而一般盆栽大約2、3天要澆一次水，且土壤要澆透，不能只澆到表面，否則很容易表面水份很快就被蒸發掉。為植物澆水時最好選最舒適的時刻，冬天可選擇中午澆水，夏天就在早晚澆水。

田尾公路花園協會副總幹事張芳慈說，官網直播1月17日將由飛龍盆栽朱佳玲老師講室外植物盆景樹篇的換盆施肥，1月19則由綠光森林業者陳翠華講室外植物盆花的一般養護問題，直播時間約半小時，民眾也以先在官網提問，或直播時直接提問。直播連結https://fb.me/e/2qsnnWNMs

官網也介紹許多年節應景花卉和盆栽，包括金桔樹、舞春花、彩色海芋、迎春菊、麗格海棠、大理花，民眾也可親自走一趟田尾公路花園採買，讓新春環境更美麗。